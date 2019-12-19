提高老人「吃」的尊嚴 官方指引化解食不下嚥的惡夢

銀髮海嘯來襲，據調查發現，我國65歲以上長者九成有缺牙問題。為解決食不下嚥，衛福部國健署今公布「台灣飲食質地製備指引」，預計最快明年上半年提供訓練，進一步推廣至長照據點，期盼與產學合作「快樂銀髮餐」。

據國健署104至105年調查發現，我國65歲以上長者缺牙率為九成，平均缺牙數高達11顆，全口無牙率甚至高達4.4％。進一步分析「國民營養健康狀況變遷104至107年調查成果」，65歲以上長者蛋白質、蔬果攝取不足，國健署副署長賈淑麗分析，與長者牙口不好，幾乎只吃稀飯有關。

當牙口不好的長者只能吃軟爛狀的食物，無法吃喜歡的東西。台北榮總醫院老年精神科主任蔡佳芬說，正常食物馬上跳到糊狀，不僅造成長輩難以適應，更會有娛樂被剝奪感，誘發厭惡變老的負面情緒。應教導民眾如何使食物變軟同時保有原有外觀，提高「吃」的尊嚴。

對此，國健署自106年起參考日本等國際飲食質地指引，完成符合我國飲食習慣和在地食材的台灣飲食質地製備指引，質地分為「容易咬軟質食」、「牙齦碎軟質食」、「舌頭壓碎軟食」、「不需咬細泥食」、「均質化糊狀食」、「中濃稠流動食」、「低濃稠流動食」、「微濃稠流動食」。

每種軟硬度、黏稠度等特性飲食都有不同的適用對象，可先諮詢社區營養推廣中心營養師或其他專業人員，依建議選擇適合質地種類。希望透過食材的挑選、嫩化烹煮方式，也可用隨手可得的筷子、湯匙、叉子擠壓食物分類。

國健署社區健康組科長秦義華表示，該指引也會在長照機構、老人共餐地點推廣，預計最快明年將投入專業人員培訓。賈淑麗說，孩子有快樂兒童餐，長者也應有快樂銀髮餐，期望與有意願的學校或相關業者合作，依據指引推出適合長者實用的餐點，讓長輩保有享受出門吃大餐的樂趣。