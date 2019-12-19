親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

接下來會怎樣？「正式彈劾川普」後的國會鬥爭戰

暖暖年輕女性獨得威力彩6.6億 她分享這樣買中的

不怕長輩咬不動 國健署教一支餐具測食物軟硬

2019-12-19 13:03中央社 台北19日電

台灣人常以「呷飽沒」問候長輩，但長輩咀嚼功能退化，愛吃的食物咬不動、吞不下，只能餐餐吃稀飯致營養不良。國健署除傳授食物軟化撇步，更教民眾以一支餐具測食物軟硬度。

衛生福利部國民健康署今天舉辦記者會，宣布推出高齡營養飲食質地衛教手冊，該手冊根據國際作法、台灣民眾飲食習慣及烹煮技巧，讓民眾透過食材挑選、改變烹調技巧，並以家中常用餐具檢測，就可自己做出適合高齡者「軟硬度」的飲食，天天吃得下。

住在眷村的陳爺爺、陳奶奶從前最喜歡吃有家鄉味的牛肉麵、臘腸炒芥藍，但兩人牙齒不好，肉塊太大、太硬根本咬不動，家人為了讓長輩多吃點，餐餐都煮稀飯或黏糊糊的食物，根本沒有胃口，散步也愈來愈沒力。

國健署社區健康組組長吳建遠表示，隨年齡增長，許多長輩因牙口不好、咀嚼及吞嚥功能退化等影響，容易感到食不下嚥，或覺得食物太硬咬不下去，衍生出營養不均衡、營養攝取不足等問題，導致肌少、衰弱等情形。

吳建遠說，高齡營養飲食質地分為「容易咬軟質食」、「牙齦碎軟質食」、「舌頭壓碎軟食」、「不需咬細泥食」、「均質化糊狀食」、「中濃稠流動食」、「低濃稠流動食」、「微濃稠流動食」，每種質地飲食都有不同的適用對象，高齡者可以先諮詢社區營養推廣中心的營養師或是其他專業醫事人員，依建議選擇適合自己的質地種類。

國民健康署署長王英偉表示，一般來說，僅有牙口咀嚼差，但其他功能正常的長者，適合食用「容易咬軟質食」和「牙齦碎軟質食」的食物，但很多民眾經常搞不懂，究竟怎樣的軟硬度才適合。

因此國健署也傳授一支餐具測試法，以一支湯匙用力壓食物，可將食物壓扁，但湯匙移開後食物可恢復原本形狀者屬於「容易咬軟質食」，建議切成小於3公分的塊狀；湯匙用力壓能將食物壓碎屬於「牙齦碎軟質食」，建議切成小於1.5公分丁狀。

此外，一般人認為不好咬的肉排、芹菜等，其實都能透過小技巧改變軟硬度，像是肉類食材先以肉槌槌打、去除肉片筋膜、以新鮮鳳梨汁醃肉，都能大幅嫩化肉質；至於纖維多、質地較硬的蔬菜，可洗乾淨、切好後先冷凍1到3天再拿出來烹調，都能讓長輩更好入口。

餐具國健署

延伸閱讀

育齡婦女二成貧血 懷孕切記補鐵

黃連素通血路降血脂？ 國健署：先不要！這三招...

近2成育齡婦女貧血 醫憂胎兒發遲緩、產後大出...

國健署警告 3種錯誤睡法寶寶猝死風險增

長輩與電視互動「阿珠媽」大展歌喉享受網紅fu

涉威脅學生 國健署科長調職送辦

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

郭台銘給她冥誕禮 繫上先妻送的皮帶出席大樓冠名式

2019-12-19 13:16

跨年夜北捷42小時不收班 這3站看煙火最享受

2019-12-19 13:32

非和平分手卻收到「前女友」喜餅 專業網友揭真正用意

2019-12-19 13:40

信用卡帳單滿滿一長串「好市多內湖店」 他笑：我要回想一下

2019-12-19 13:29

都稱用CAS肉品 產業界：小吃、夜市混用進口肉也該標示

2019-12-19 13:05

國人常見眼疾如何預防及治療 蔡景耀說分明

2019-12-19 14:15

全台首張「愛臺灣博物館卡」！一卡逛遍9大博物館

2019-12-19 14:26

天文奇觀日偏食來了！26日全台遮蔽日面逾30%

2019-12-19 14:23

CAS國產雞肉 遭踢爆摻進口肉

2019-12-19 14:14

男子罹患鼻腫瘤誤為青春痘 腫得像雞蛋般大才就醫

2019-12-19 14:06

醫界警告：空汙將造成自殺率、犯罪率

2019-12-19 13:55

不易接受相左意見 與大腦機制有關

2019-12-19 13:54

頭獎中獎人贈紅包 彩券行捐出加碼回饋鄉里

2019-12-19 13:51

補助失智症協會沒到位 郭台銘：手續較慢誤會一場

2019-12-19 13:33

2月大男嬰唇色發黑急送醫 確診法洛氏四合症

2019-12-19 13:30

迎跨年人潮 台北捷連42小時不收班

2019-12-19 13:28

提高老人「吃」的尊嚴 官方指引化解食不下嚥的惡夢

2019-12-19 12:32

跨年夜交管措施出爐！下周一因舞台搭建開始封閉車道

2019-12-19 12:08

國內研發一滴血快篩晶片 診斷急性腎衰竭可提前48小時

2019-12-19 12:06

迎接2020 墾丁凱撒推四人入住只要2020

2019-12-19 11:56

冬季進補 台北最強薑母鴨是「它」

2019-12-19 11:53

影響逾8千人 台鐵楊梅=北湖單線搶通 下午2時恢復雙線

2019-12-19 11:46

阿里山神木下跑馬拉松 首屆賽事總獎金200萬

2019-12-19 11:43

桃園石龍尾不在桃園？命運似石虎的野外滅絕水草

2019-12-19 11:36

博物館卡450元起遊全台 明秋結合交通推國際卡

2019-12-19 11:32

捐髮愛／男童留長髮助癌友 校方做性別教育破刻板印象

2019-12-19 11:31

生命低潮記得「依舊愛我」 衛福部安心專線簡化為1925

2019-12-19 11:27

捐髮愛／假髮銀行3年成長9成 罹癌新娘拎禮服借假髮

2019-12-19 11:27

捐髮愛／捐髮後恐有1/3不符使用 切記這三點

2019-12-19 11:22

捐髮愛／癌友戴假髮才揮別異樣眼光「我正常了」

2019-12-19 11:21

愛心過剩？2800公斤愛心捐髮躺倉庫 募款卻不足

2019-12-19 11:18

飯店餐廳查獲逾期食材 國賓、晶華、圓山等上榜

2019-12-19 11:18

巨大倉鼠有如巨大塵蟎源？醫建議「蓋黑袋毆打」

2019-12-19 11:16

如何去除衣服上火鍋「鍋味」？ 網授2招免洗去味

2019-12-19 11:15

故宮國寶變有趣 北醫師生用AR探索水沙連古道

2019-12-19 11:11

年底前完成巴氏量表檢測 明年才能報12萬長照扣除額

2019-12-19 10:44

95無鉛下周恐漲破29元 汽柴油估都再漲0.3元

2019-12-19 10:42

台鐵楊梅到北湖段電力故障雙線不通 今晚6點恢復

2019-12-19 10:35

國產雞肉摻進口肉 業者被中止CAS標章合約

2019-12-19 10:35
看更多

熱門文章

全聯與Hershey's再聯名 全新巧克力千層、布丁曝光

2019-12-18 17:30

味精十惡不赦？ 造成口渴的原因其實是鈉

2019-12-18 15:32

遠傳499吃到飽再升級 網外加贈2020分鐘再送萬元大禮包

2019-12-18 14:44

餐前吃水果可減食量 重點要有這個動作

2019-12-18 11:52

染愛滋交往被打槍 網紅公開身分盼不再因不了解而害怕

2019-12-18 17:41

暖暖威力彩6.6億元獨得幸運兒年輕女 她分享這樣買中的

2019-12-19 12:42

台北101觀景台放送國人利多 平日半價300元再免費帶2小孩

2019-12-18 15:34

影響逾8千人 台鐵楊梅=北湖單線搶通 下午2時恢復雙線

2019-12-19 11:46

巨大倉鼠有如巨大塵蟎源？醫建議「蓋黑袋毆打」

2019-12-19 11:16

愈晚降雨機率愈高 氣象局說東北部留意較大雨勢

2019-12-19 09:01

郭台銘給她冥誕禮 繫上先妻送的皮帶出席大樓冠名式

2019-12-19 13:16

淡水耶誕燈飾特搜 超夢幻耶誕雪屋、光影隧道必拍

2019-12-19 00:29

台鐵vs.超商便當哪款CP值高？ 網一面倒推「經典60」

2019-12-18 14:29

「拉麵不行加珍珠！」偽日媒報導「台灣症」吸睛5萬人

2019-12-19 12:02

慘輸高捷和機捷！搭北捷忘帶錢包無「手機支付」他咬牙搭小黃

2019-12-18 20:59

網美必拍！淡水唯美老宅「日本警官宿舍」開放免費參觀

2019-12-18 14:44

她吃螺肉差點死 全台第一例塵蟎蝸牛過敏症

2019-12-18 15:59

過年上班薪水3倍他怨無法休假 網友羨慕：還嫌

2019-12-19 10:23

如何去除衣服上火鍋「鍋味」？ 網授2招免洗去味

2019-12-19 11:15

華航年末全線大促銷 衝首爾5千、東京7千元有找

2019-12-18 15:06

芋泥球、草莓提拉米蘇、爆餡卡士達醬泡芙超欠吃！「2019年團購10大甜點」排行榜出爐

2019-12-18 17:15

台鐵楊梅到北湖段電力故障雙線不通 今晚6點恢復

2019-12-19 10:35

付出真心卻沒結果？盤點苦情生肖女TOP5

2019-12-18 15:51

年底前完成巴氏量表檢測 明年才能報12萬長照扣除額

2019-12-19 10:44

ZARA超萌雪寶包、米奇包準備開搶！粉絲融化：快買起來

2019-12-18 15:08

匯錢藏洋蔥！明細備註「爸爸愛你」 她秒落淚：好想家

2019-12-18 17:26

飯店餐廳查獲逾期食材 國賓、晶華、圓山等上榜

2019-12-19 11:18

每日星座運勢／水瓶接住丘比特之箭　事業旺勿衝動

2019-12-19 00:00

台鐵觀光列車「美學復興」 建築師：不能只是樣板作秀

2019-12-19 08:56

吳德榮：東北季風通過頻度高 今明僅北台灣有感變天

2019-12-19 07:57

地震震度新分級 5、6級分強弱 明年起實施

2019-12-19 00:01

影／2020台北101新年煙火有新突破 「幻彩三變化」動畫曝光

2019-12-18 17:13

信用卡帳單滿滿一長串「好市多內湖店」 他笑：我要回想一下

2019-12-19 13:29

非和平分手卻收到「前女友」喜餅 專業網友揭真正用意

2019-12-19 13:40

送蛋撻、薏米水！添好運進駐桃機 吃港點也能看飛機

2019-12-18 23:40

【生活趣聞】郭素甄／放心交出女兒的手

2019-12-19 06:00

這才叫耶誕大餐！文華東方酒店頂級下午茶免費送你吃！

2019-12-18 16:53

黃連素通血路降血脂？ 國健署：先不要！這三招才有效

2019-12-18 15:21

首批農業外展移工報到 預計從泰國引進7人

2019-12-18 15:44

怕冷的貓奴出動！拯救毛衣的「萌貓吃毛球」、黑貓環保暖暖包快買起來

2019-12-18 16:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top