不怕長輩咬不動 國健署教一支餐具測食物軟硬

台灣人常以「呷飽沒」問候長輩，但長輩咀嚼功能退化，愛吃的食物咬不動、吞不下，只能餐餐吃稀飯致營養不良。國健署除傳授食物軟化撇步，更教民眾以一支餐具測食物軟硬度。

衛生福利部國民健康署今天舉辦記者會，宣布推出高齡營養飲食質地衛教手冊，該手冊根據國際作法、台灣民眾飲食習慣及烹煮技巧，讓民眾透過食材挑選、改變烹調技巧，並以家中常用餐具檢測，就可自己做出適合高齡者「軟硬度」的飲食，天天吃得下。

住在眷村的陳爺爺、陳奶奶從前最喜歡吃有家鄉味的牛肉麵、臘腸炒芥藍，但兩人牙齒不好，肉塊太大、太硬根本咬不動，家人為了讓長輩多吃點，餐餐都煮稀飯或黏糊糊的食物，根本沒有胃口，散步也愈來愈沒力。

國健署社區健康組組長吳建遠表示，隨年齡增長，許多長輩因牙口不好、咀嚼及吞嚥功能退化等影響，容易感到食不下嚥，或覺得食物太硬咬不下去，衍生出營養不均衡、營養攝取不足等問題，導致肌少、衰弱等情形。

吳建遠說，高齡營養飲食質地分為「容易咬軟質食」、「牙齦碎軟質食」、「舌頭壓碎軟食」、「不需咬細泥食」、「均質化糊狀食」、「中濃稠流動食」、「低濃稠流動食」、「微濃稠流動食」，每種質地飲食都有不同的適用對象，高齡者可以先諮詢社區營養推廣中心的營養師或是其他專業醫事人員，依建議選擇適合自己的質地種類。

國民健康署署長王英偉表示，一般來說，僅有牙口咀嚼差，但其他功能正常的長者，適合食用「容易咬軟質食」和「牙齦碎軟質食」的食物，但很多民眾經常搞不懂，究竟怎樣的軟硬度才適合。

因此國健署也傳授一支餐具測試法，以一支湯匙用力壓食物，可將食物壓扁，但湯匙移開後食物可恢復原本形狀者屬於「容易咬軟質食」，建議切成小於3公分的塊狀；湯匙用力壓能將食物壓碎屬於「牙齦碎軟質食」，建議切成小於1.5公分丁狀。

此外，一般人認為不好咬的肉排、芹菜等，其實都能透過小技巧改變軟硬度，像是肉類食材先以肉槌槌打、去除肉片筋膜、以新鮮鳳梨汁醃肉，都能大幅嫩化肉質；至於纖維多、質地較硬的蔬菜，可洗乾淨、切好後先冷凍1到3天再拿出來烹調，都能讓長輩更好入口。