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跨年夜交管措施出爐！下周一因舞台搭建開始封閉車道

2019-12-19 12:08聯合報 記者郭頤／台北即時報導

距離「台北最High新年城2020跨年晚會」僅剩2週左右，台北市交通局今公布信義計畫區周邊交管措施，因應舞台搭拆及跨年當日參觀人潮，自12月23日起進行交管，12月31日則實施3階段交管，管制車輛進出，並呼籲民眾多搭乘大眾運輸前往會場。

因應舞台搭拆交管分3階段，自12月23日9時至109年1月2日7時，一階段為12月23日9時至25日12時，市府路(松壽至松高路)東側5車道封閉；二階段，12月25日12時至27日1時)，市府路(松壽至松高路)東側5車道封閉、新仁愛路全線封閉；三階段，12月27日1時至明年1月2日7時，市府路(松壽至松高路)全線封閉、新仁愛路全線封閉。

另自12月31日19時起，信義計畫區實施3階段交管，一階段為12月31日19至20時，松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，管制車輛只出不進；二階段為12月31日20至22時，包括除第一階段管制範圍，並納入逸仙路(忠孝東路-仁愛路)及仁愛路(光復南路-逸仙路)，禁止車輛進出。

第三階段12月31日22時至明年1月1日3時，將擴大管制範圍至，忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路(松德路-松仁路、莊敬路-基隆路、基隆路-光復南路北側慢車道)、松仁路、莊敬路、光復南路(忠孝東路-仁愛路)及忠孝東路(光復南路-松信路)所圍區域，禁止車輛進出。

停車管制方面，路邊汽機車停車格於12月31日17時起禁止停車、黃線於12月31日17時起至隔日3時止禁止臨停、停車場12月31日19時起只出不進，20時起全面管制進出，而在公車集結區同樣禁止臨時停車。

交通局提醒，往返東西向民眾，可駕駛南京東西路、市民大道、和平東西路等路段，作為替代道路，往返南北向民眾則可駕駛，復興南北路、建國南北路和敦化南北路等路段。

詳細交管資訊可參考北市交通局官網

交通局提醒，往返東西向民眾，可駕駛南京東西路、市民大道、和平東西路等路段，作為替...
交通局提醒，往返東西向民眾，可駕駛南京東西路、市民大道、和平東西路等路段，作為替代道路，往返南北向民眾則可駕駛，復興南北路、建國南北路和敦化南北路等路段。圖／北市交通局提供
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交通局表示，跨年當天(12月31日)實施3階段交管，管制車輛進出，並呼籲民眾多搭...
交通局表示，跨年當天(12月31日)實施3階段交管，管制車輛進出，並呼籲民眾多搭乘大眾運輸前往會場。圖／北市交通局提供
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因應跨年活動舞台搭拆，自12月23日起實施3階段交管，封閉車道、路段。圖／北市交...
因應跨年活動舞台搭拆，自12月23日起實施3階段交管，封閉車道、路段。圖／北市交通局提供
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