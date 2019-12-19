迎接2020 墾丁凱撒推四人入住只要2020
每年12月許多飯店都因應聖誕節、跨年推出許多優惠活動，墾丁凱撒飯店每月所推出的「凱撒國民日」有超狂新年搶購優惠！不論雙人、四人都能以2,020元超划算價格入住，配合觀光局延長至明年1月底的秋冬旅遊補助計劃除每房能再享1,000元折扣外，官網訂房加購高鐵聯票更享7折優惠外，還加碼抽免費高鐵票、高鐵半價乘車券等豐富好禮。
墾丁凱撒飯店表示：為感謝一路上支持墾丁凱撒的老朋友，每月推出的「凱撒國民日」限時48小時優惠活動今年已滿2週年，自推出以來，深受民眾好評，每月專案求新求變，諸如加碼房型升等、加贈晚餐或饗樂金等，除保持專案新鮮感外，更重要的是能省去上網比價的麻煩，讓消費者能選擇適合自己的專案或是有利的產品組合入手！
深受親子客家庭喜愛的墾丁凱撒飯店，完善與便利的設施完全收服了大人與小孩的心，除了走出飯店就是小灣沙灘、墾丁大街外，為滿足親子客需求，飯店內除兒童戲水區、小凱撒營隊、DIY等活動外，12月飯店休閒中心更推出全新兒童遊戲空間，讓孩子在飯店中能盡情玩耍！更推薦想卸下平日辛勞的爸媽可以到飯店SPA享受精油舒壓按摩，絕對讓你的親子之旅不無聊！
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