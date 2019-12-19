阿里山神木下跑馬拉松 首屆賽事總獎金200萬

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處首次舉辦「2020第一屆阿里山神木下馬拉松」，今起接受報名，總獎金200萬元，有興趣的民眾可以把握機會。

阿里山管理處處長馬惠達表示，該賽事除藉由賽事與本處六大旅遊主題結合行銷嘉義外，全馬及半馬賽道路線並將申請AIMS賽道認證，朝國際賽事的目標邁進。考量本賽事為首屆舉辦，且逢2020脊梁山脈旅遊年，賽事各組報名費均享有折扣優惠，期帶動大阿里山觀光產業發展。

觀光局說，第一屆阿里山神木下馬拉松將於明年4月12日選定觸口遊客暨行政中心（阿里山管理處）盛大登場。為展現阿里山神木下馬拉松的熱情活力精神，賽事規劃42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組及3K親子組四大組別，提供各界運動好手更多樣化的選擇。

42K及21K將從觸口遊客暨行政中心起跑，沿線可飽覽大阿里山風景風光，如牛埔仔愛情大草原、觸口天長地久橋、仁義潭環潭公路林蔭大道、逐鹿部落；3K則以牛埔仔愛情大草原環狀路線為主，適合親子及慢跑新手一起參加。

為兼顧賽事挑戰及趣味性，觀光局說將舉行啦啦隊加油競賽及選手創意服裝競賽活動，並提高額總獎金達200萬元。42K全馬組第一名可獲得新台幣30萬元，第二名15萬元，第三名10萬元，全馬組取男女組前十名，21K半馬組獎金取前10名，鼓勵頂尖選手參加。

觀光局說，「跑旅」是近年很流行的旅遊方式，該賽事也結合觀光體驗半日遊行程，推廣在地特色文化與美食，有逐鹿部落文化體驗及圓潭大地茶席生態體驗，除搗麻糬、梅花鹿餵食、戶外大型舞台劇表演及大地茶席體驗，更能享用到鄒族獵人包及愛玉美食。

此外，觀光局還結合阿里山EASY GO電商平台推出阿里山國家森林遊樂區優惠套票，內含阿里山國家森林遊樂區全票一張、觸口遊客中心-入里茶葉蛋一顆及希諾奇台灣檜木博物館九五折購物優惠。