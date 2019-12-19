博物館卡450元起遊全台 明秋結合交通推國際卡

國立故宮博物院聯合九大博物館推出「愛台灣博物館卡」今天上市，成人650元、兒少450元，就可一年無限暢遊九大博物館共18園區的常設展。故宮院長吳密察表示，故宮北院位於首都，有較好條件吸引國外觀光客，應跟國內各博物館攜手合作，大家共好，相互幫忙，「跟全世界說台灣是博物館大國」。

吳密察也說，明年起會規畫面對外國人的國際卡。他說，台灣的博物館事業已相當壯大，值得國際來台走透透。「愛台灣博物館卡」案承辦人曾學仁表示，國際卡預計明年第三季推出，會和高鐵、捷運、公車等結合，目前可能會針對外國人來台灣旅遊的平均天數，推出五日PASS。

愛台灣博物館卡合作的博物館群分為九大核心博物館及10大聯盟博物館，前者包括故宮南北院、國立海洋科技博物館、國立台灣博物館、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、奇美博物館、國立台灣歷史博物館、國立科學工藝博物館、國立台灣史前文化博物館等，後者可享有購票五折起。曾學仁表示，這些館原單次門票合計超過2000元，改用博物館卡優惠甚多。

吳密察致詞時表示，看博物館需要有習慣，很多先進國家是讓民眾從學童時期就不斷看博物館，很多教育是在博物館進行，台灣卻還未把看博物館當成生活必需品。

吳密察說，台灣30年來雖對博物館投入很大能量，但因交通可即性等原因，仍有些偏頗。例如故宮北院在首都，國外遊客都會來，南院地點則受地點客觀限制。北院既然有較好條件，應跟國內各博物館攜手合作，大家共好，在某館買到的博物館卡都可在他館得到優惠，聯盟也可一起行銷。

吳密察也說，故宮北院每年平均有380萬人次訪客，即使今年陸客略微減少，但總人數沒降低，顯示仍有很好前景。他說，台灣目前專程前往博物館的人還是不夠，必須讓博物館加入周邊遊程，結合休閒遊憩、知識吸收、美感培養等功能，帶動更多人進博物館，讓各館都有更多觀眾。

他舉例，愛台灣博物館卡結合林務局森林遊樂區購票65折起，官網也針對故宮南院特別推出五條經典人氣行程，逛完博物館也可到檜意森活村、阿里山森林遊樂區等。此外也與海科館合作推出「夜宿海科館X愛台灣博物館卡」的限量套組，未來也會陸續與朱銘美術館、圓山大飯店、野柳地質公園等合作。

吳密察說，也希望今年推出博物館卡後，大家喜歡，明年會有更多博物館加入，也增加更多遊程。

目前部分博物館已推出年票，例如科博館恐龍卡一年200元、科教館會員卡一年250元。科博館副館長羅偉哲表示，他們會員一年約三萬人，不過主要都來自台中周邊區域，很樂意與博物館卡合作，將訪客區域擴大。曾學仁說，有推年票的博物館會員都有區域性限制，比較沒有辦法普及到全國，因此認為博物館卡對他們影響不會太大。

愛台灣博物館卡首波推出「國人限定版」，分為「一般卡」及「兒少卡」，另依效期可分為年卡及季卡。一般年卡首購價650元，兒少年卡450元，即日起可於官網（museumpass.welcometw.com）及全台7-ELEVEN預購。明年1月1日起可至7-ELEVEN指定門市購買，各博物館購卡點也同步開賣，卡片明年1月1日起使用。