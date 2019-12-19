捐髮愛／男童留長髮助癌友 校方做性別教育破刻板印象

新竹縣北埔鄉大坪實驗小學一年級新生黎宥霆今年入學時，就留著長髮，校方核對身份發現黎宥霆長相清秀，怕同學誤會他是女生，特別在開學典禮介紹黎宥霆，打破對性別的刻板印象，如今同學們都知道，他的願望是希望留長頭髮捐出去幫助別人。

「我想留長髮，幫助需要的人！」黎宥霆不畏旁人的流言蜚語，從一年前就留著長髮，他表示因為媽媽也留長髮，要捐出來幫助他人，他也希望可以一起做。校長彭銘君說，當時與家長、孩子溝通過，黎宥霆願意和大家在開學典禮分享願望，因此邀請孩童上台，台下學童也很自然地接受。

校長彭銘君說，實驗小學的校風是很開放的，例如研究課大家有自己的題目，大家也有不同樂器專長，對於和別人不同這件事，大家都習以為常，學校的教育目標也盼鼓勵孩子做最好的自己，不比較成績，因此他觀察下來，學生對這件事情都不會大驚小怪。