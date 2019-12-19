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捐髮愛／假髮銀行3年成長9成 罹癌新娘拎禮服借假髮

2019-12-19 11:27聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

曾有罹患癌症的新娘子，拎著禮服前來租借假髮，盼能留下最美的時刻，癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，罹癌不該剝奪癌友在人生各階段的任務，透過各種配套措施，盡可能維護他們的生活品質。

一頂「醫療級假髮」市價動輒上萬元不等，對於治療中的癌友是一筆不小的支出，為減輕癌友的經濟負擔，癌症希望基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用服務，陪伴癌友找回治療的動力與信心，順利完成療程邁向康復之路。

基金會在台北、台中、高雄都有設假髮銀行，每年服務近3千位癌友免費租借，基金會統計，癌友們對假髮的需求量逐年攀升，2018年租借2755人，相較於2015年成長9成。

走入台北希望小舖的假髮租借室，有女性癌友在姐妹淘的陪伴下選髮，七嘴八舌給意見，如挑選婚紗般的慎重，在戴上假髮的那一刻，女癌友突然啜泣，親友團紛紛鼓勵「看起來好美」。協助租借的專員曾琳淯分享，許多癌友在落髮的那一刻崩潰「看到光頭，才確認自己真的生病了」，她鼓勵對方「治療結束，半年就長回來了，不要放棄任何希望」。

曾琳淯說，多數女癌友選擇俐落短髮兼瀏海造型，畢竟戴假髮很熱，還能遮住稀疏的眉毛。男癌友可戴帽子或頭巾遮掩，租借人數不多，日前一名男性癌友要回老家探親，「我怕罹癌讓老母傷心，希望戴假髮來遮一下」，這份孝心讓她感動。

假髮銀行的構想，來自執行長蘇連瓔多年前在癌症醫院服務時，親眼看到病患為掉髮面臨的各種挫折。她說，對女性來說，頭髮燙壞會很難過，更何況面對的是掉髮，因此決定為癌友找回頭髮、找回信心。透過租借頭髮，基金會第一線接觸到癌友，主要提供在治療和照護上的關懷與服務，幫助許多罹癌家庭走過抗癌路。

蘇連瓔說，曾有一名癌友在兩個小女孩面前拿下假髮、露出光頭，告訴女孩「謝謝妳們，讓阿姨可以美美的」，女孩們懵懂與震驚夾雜的神情，讓她印象深刻。基金會推動捐髮成為生命教育的一環，多年來獲得各國中小響應，讓年輕的學子透過捐髮認識到「我不認識你，但我祝福你」。

假髮租借小資訊

一、租借對象：限治療中，且因罹癌治療造成掉髮病友。

二、租借規定：半年到一年（各家不同）

三、租家辦法：來電預約、付押金500元到1000元，假髮清潔費300元（歸還時退還押金），可到現場試戴挑選。

四、租借服務地點：

癌症希望基金會台北希望小站：台北市中正區臨沂街3巷5號1樓。電話：02-33226286

癌症希望基金會 台中希望小站：台中市西區民權路312巷4-1號1樓。電話：04-23055731

癌症希望基金會高雄希望小站：高雄市左營區翠峰路22號1樓。電話：07-5810661 

台灣癌症基金會台北總會：台北市南京東路五段16號5樓之2。02-87879907

台灣癌症基金會高雄分會：高雄市三民區九如二路150號9樓之一。07-3119137

宜蘭頭髮銀行（宜蘭衛生局成立）：宜蘭市女中路二段287號。0988556790，限宜蘭縣民。

癌症希望基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用服務，並設有溫馨的空間。記者郭政...
癌症希望基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用服務，並設有溫馨的空間。記者郭政芬／攝影
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為減輕癌友的經濟負擔，癌症希望基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用服務，服務...
為減輕癌友的經濟負擔，癌症希望基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用服務，服務人次逐年攀升。記者郭政芬／攝影
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癌症希望基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用服務。記者郭政芬／攝影
癌症希望基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用服務。記者郭政芬／攝影
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癌症罹癌掉髮

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