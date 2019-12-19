捐髮愛／捐髮後恐有1/3不符使用 切記這三點

留3年的長髮，在最後一刻剪斷，捐髮讓這份愛心可以化作癌友實質的幫助，由於假髮製作在勾織上需反摺髮束8至12公分，若長度不足30公分恐難以使用，民眾捐來的頭髮常因長度不足，約三分之一無法使用，製作假髮公司建議三點：捐髮得不染、不燙、至少30公分齊長的頭髮。

假髮公司收到基金會委託的頭髮後，拆箱分長度、顏色，然後在同分類的頭髮中，抓起8至10束重新用橡皮筋捆起來，天一假髮負責人劉玟妗將髮尾髮根留有層次、虛長的刷掉，掉出一地的小短毛，她搖頭說「可惜了！」

劉玟妗說，第一關梳髮束要淘汰髮質差、自然捲、長度不足的頭髮，有些髮質很好但太短，為不辜負民眾愛心，也特別留下做男生頭髮的髮流。她建議捐出的頭髮至少齊長30公分，因為在勾織上需反摺髮束8至12公分，在網帽上才夠牢固，才能逼真呈現頭髮在頭皮生長的角度。

假髮公司前端篩選好後，進行煮沸消毒、分長、車織髮簾、手工勾織在髮帽，要做出一頂假的髮量約需要二到四人份的量，製作好將再洗髮、吹整、修剪等，才完成一頂假髮，製作過程很繁瑣，需要至少一個多月。

劉玟妗觀察到，以往多不使用白髮，但現今因有銀髮族癌友講求自然，希望能恢復以往白髮模樣，日前基金會也拜託製作10頂參有白髮的假髮。她說，市面假髮售價從千到3、4萬不等，有些癌友直接到假髮店購買，也越來越多人到基金會免費租借。

接受捐髮的基金會近年面臨庫存量，保存問題棘手。劉玟妗說，通常得依髮質狀況及保存環境而定，在一般理想狀況下，髮束可以放置5年，若狀況不好的頭髮，可能半年不到即被淘汰。

光復中學時尚科主任劉宜蓉建議，頭髮的保存受濕度、溫度影響，務必力求乾燥，且因不同人種、髮質，建議在收納前可先殺菌、消毒，整理好一束束，才不會造成細菌滋生，只要除濕做好，就不會有太大的問題。

根據國健署公布的2016年癌症發生資料，新罹癌人數為10萬5832人，比2015年增加676人，癌症時鐘又快轉兩秒，平均每4分鐘58秒就有1人罹癌，其中，肺癌、攝護腺癌、甲狀腺癌等新增罹癌人數逐年持續增加。中醫大新竹附醫癌症中心主任鍾智淵表示，很多接受化療的病人都很擔心掉頭髮的問題，不過掉頭髮的可能性及嚴重性與使用的藥物有關，目前僅有乳癌使用的藥物如小紅莓或紫杉醇藥劑會引起掉髮，其他癌症使用的藥物則不太會有掉髮問題。

捐髮小檔案

捐髮條件：

一、不燙不染的頭髮

二、30公分以上

三、將頭髮洗淨吹乾，分成2到3束並以橡皮筋綁緊後再剪下

四、可以乾淨白紙或棉紙包覆頭髮（勿用報紙）

五、目前接受捐髮單位：

1.台灣癌症基金會捐髮小組 (髮束長度30公分以上)

台北市松山區南京東路五段16號5樓之2。

電話：02-8787-9907

2.中華民國癌病腫瘤患者扶助協會（髮束長度15公分以上）

地址：台北市北投區光明路240之1號2樓。

電話：02-28986088

3.切膚之愛基金會咱e厝病友服務中心(髮束長度25公分以上)