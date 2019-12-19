親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

曾嘆「當醫生豬狗不如」 台大名醫挨告耗11年獲判無罪

逼跳舞孩子抽菸？ 維也納國家芭蕾學院的虐童訓練

捐髮愛／捐髮後恐有1/3不符使用 切記這三點

2019-12-19 11:22聯合報 記者郭政芬陳斯穎／新竹即時報導

留3年的長髮，在最後一刻剪斷，捐髮讓這份愛心可以化作癌友實質的幫助，由於假髮製作在勾織上需反摺髮束8至12公分，若長度不足30公分恐難以使用，民眾捐來的頭髮常因長度不足，約三分之一無法使用，製作假髮公司建議三點：捐髮得不染、不燙、至少30公分齊長的頭髮。

假髮公司收到基金會委託的頭髮後，拆箱分長度、顏色，然後在同分類的頭髮中，抓起8至10束重新用橡皮筋捆起來，天一假髮負責人劉玟妗將髮尾髮根留有層次、虛長的刷掉，掉出一地的小短毛，她搖頭說「可惜了！」

劉玟妗說，第一關梳髮束要淘汰髮質差、自然捲、長度不足的頭髮，有些髮質很好但太短，為不辜負民眾愛心，也特別留下做男生頭髮的髮流。她建議捐出的頭髮至少齊長30公分，因為在勾織上需反摺髮束8至12公分，在網帽上才夠牢固，才能逼真呈現頭髮在頭皮生長的角度。

假髮公司前端篩選好後，進行煮沸消毒、分長、車織髮簾、手工勾織在髮帽，要做出一頂假的髮量約需要二到四人份的量，製作好將再洗髮、吹整、修剪等，才完成一頂假髮，製作過程很繁瑣，需要至少一個多月。

劉玟妗觀察到，以往多不使用白髮，但現今因有銀髮族癌友講求自然，希望能恢復以往白髮模樣，日前基金會也拜託製作10頂參有白髮的假髮。她說，市面假髮售價從千到3、4萬不等，有些癌友直接到假髮店購買，也越來越多人到基金會免費租借。

接受捐髮的基金會近年面臨庫存量，保存問題棘手。劉玟妗說，通常得依髮質狀況及保存環境而定，在一般理想狀況下，髮束可以放置5年，若狀況不好的頭髮，可能半年不到即被淘汰。

光復中學時尚科主任劉宜蓉建議，頭髮的保存受濕度、溫度影響，務必力求乾燥，且因不同人種、髮質，建議在收納前可先殺菌、消毒，整理好一束束，才不會造成細菌滋生，只要除濕做好，就不會有太大的問題。

根據國健署公布的2016年癌症發生資料，新罹癌人數為10萬5832人，比2015年增加676人，癌症時鐘又快轉兩秒，平均每4分鐘58秒就有1人罹癌，其中，肺癌、攝護腺癌、甲狀腺癌等新增罹癌人數逐年持續增加。中醫大新竹附醫癌症中心主任鍾智淵表示，很多接受化療的病人都很擔心掉頭髮的問題，不過掉頭髮的可能性及嚴重性與使用的藥物有關，目前僅有乳癌使用的藥物如小紅莓或紫杉醇藥劑會引起掉髮，其他癌症使用的藥物則不太會有掉髮問題。

捐髮小檔案

捐髮條件：

一、不燙不染的頭髮

二、30公分以上

三、將頭髮洗淨吹乾，分成2到3束並以橡皮筋綁緊後再剪下

四、可以乾淨白紙或棉紙包覆頭髮（勿用報紙）

五、目前接受捐髮單位：

1.台灣癌症基金會捐髮小組 (髮束長度30公分以上)

台北市松山區南京東路五段16號5樓之2。

電話：02-8787-9907

2.中華民國癌病腫瘤患者扶助協會（髮束長度15公分以上）

地址：台北市北投區光明路240之1號2樓。

電話：02-28986088

3.切膚之愛基金會咱e厝病友服務中心(髮束長度25公分以上)

地址：彰化市旭光路175號3樓。電話：04-7238595

要做出一頂假的髮量約需要二到四人份的量，製作好將再洗髮、吹整、修剪等，才完成一頂...
要做出一頂假的髮量約需要二到四人份的量，製作好將再洗髮、吹整、修剪等，才完成一頂假髮，製作過程很繁瑣。記者郭政芬／攝影
分享
協助製作假髮的天一假髮負責人劉玟妗建議捐髮應超過30公分，圖為右邊頭髮是合格捐髮...
協助製作假髮的天一假髮負責人劉玟妗建議捐髮應超過30公分，圖為右邊頭髮是合格捐髮、左邊則太短不適合。記者郭政芬／攝影
分享

癌症罹癌掉髮

延伸閱讀

愛心過剩？2800公斤愛心捐髮躺倉庫 募款卻...

許金川獲吳尊賢愛心獎 捐出獎金

耶誕禮物想要什麼？ 小安盼有頂安全帽送給奶奶

許金川獲吳尊賢愛心獎 獎金捐給恩師

晶心科被RISC-V基金會晉升 成為白金會員

3基金會附隨組織案 法官聲請釋憲 黨產會擬不...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

電車線又故障 台鐵搶修盼楊梅=北湖中午單線可通

2019-12-19 10:38

如何去除衣服上火鍋「鍋味」？ 網授2招免洗去味

2019-12-19 11:15

年底前完成巴氏量表檢測 明年才能報12萬長照扣除額

2019-12-19 10:44

95無鉛下周恐漲破29元 汽柴油估都再漲0.3元

2019-12-19 10:42

吳德榮：東北季風通過頻度高 今明僅北台灣有感變天

2019-12-19 07:57

博物館卡450元起遊全台 明秋結合交通推國際卡

2019-12-19 11:32

捐髮愛／男童留長髮助癌友 校方做性別教育破刻板印象

2019-12-19 11:31

捐髮愛／假髮銀行3年成長9成 罹癌新娘拎禮服借假髮

2019-12-19 11:27

生命低潮記得「依舊愛我」 衛福部安心專線簡化為1925

2019-12-19 11:27

捐髮愛／癌友戴假髮才揮別異樣眼光「我正常了」

2019-12-19 11:21

愛心過剩？2800公斤愛心捐髮躺倉庫 募款卻不足

2019-12-19 11:18

飯店餐廳查獲逾期食材 國賓、晶華、圓山等上榜

2019-12-19 11:18

巨大倉鼠有如巨大塵蟎源？醫建議「蓋黑袋毆打」

2019-12-19 11:16

故宮國寶變有趣 北醫師生用AR探索水沙連古道

2019-12-19 11:11

台鐵楊梅到北湖段電力故障雙線不通 今晚6點恢復

2019-12-19 10:35

國產雞肉摻進口肉 業者被中止CAS標章合約

2019-12-19 10:35

愈晚降雨機率愈高 氣象局說東北部留意較大雨勢

2019-12-19 09:01

台鐵觀光列車「美學復興」 建築師：不能只是樣板作秀

2019-12-19 08:56

遠航復飛？民航局持續審酌 外界：恐至少停飛到春節

2019-12-19 00:12

農業外展移工快來了 泰、菲先上路

2019-12-19 00:02

地震震度新分級 5、6級分強弱 明年起實施

2019-12-19 00:01

蘇花改1月5日通車？「待核定」

2019-12-18 23:43

流感攀升 北市校園仍有51班停課

2019-12-18 23:18

健康你我他╱每天3療法 90歲站得直挺挺

2019-12-18 23:06

育齡婦女二成貧血 懷孕切記補鐵

2019-12-18 23:04

許金川獲吳尊賢愛心獎 捐出百萬獎金

2019-12-18 23:03

吃螺肉休克 台灣首例塵蟎蝸牛過敏症

2019-12-18 23:01

健康主題館／治療肺腺癌 國外建議免疫藥物列第一線

2019-12-18 22:58

「幻彩三變化」台北101跨年煙火300秒 石虎黑熊開場秀

2019-12-18 22:27

慘輸高捷和機捷！搭北捷忘帶錢包無「手機支付」他咬牙搭小黃

2019-12-18 20:59

農業外展移工有譜 還要面臨食宿交通問題挑戰

2019-12-18 20:06

類流感門診數漸增 北市有學校因流感7個班停課

2019-12-18 19:39

民團再提墮胎思考期公投 理由遭婦團打臉

2019-12-18 17:54

陸客不來觀光業找解方 林佳龍：新南向助觀光結構轉型

2019-12-18 17:43

染愛滋交往被打槍 網紅公開身分盼不再因不了解而害怕

2019-12-18 17:41

影／2020台北101新年煙火有新突破 「幻彩三變化」動畫曝光

2019-12-18 17:13

強化兒少保護 家扶提數據示警

2019-12-18 17:11

2020即將爆紅的「全球10大旅遊熱點」 台中名列第8

2019-12-18 17:06

舒馬赫首來台指揮 以利亞聖誕神劇

2019-12-18 16:19
看更多

熱門文章

好市多「巨大倉鼠」萌翻網友 公布價錢網暴動：也太便宜！

2019-12-18 13:08

日本超輕巧「便當盒電子鍋」14min煮好飯 詢問度爆表：想帶去上班！

2019-12-18 13:28

全聯與Hershey's再聯名 全新巧克力千層、布丁曝光

2019-12-18 17:30

味精十惡不赦？ 造成口渴的原因其實是鈉

2019-12-18 15:32

遠傳499吃到飽再升級 網外加贈2020分鐘再送萬元大禮包

2019-12-18 14:44

海賊迷買起來！航海王 X PUMA聯名第三彈 草帽魯夫來襲

2019-12-18 14:13

餐前吃水果可減食量 重點要有這個動作

2019-12-18 11:52

婆婆熱心幫忙晾衣服 她到陽台一看秒崩潰

2019-12-18 14:24

台北101觀景台放送國人利多 平日半價300元再免費帶2小孩

2019-12-18 15:34

染愛滋交往被打槍 網紅公開身分盼不再因不了解而害怕

2019-12-18 17:41

台大院方首開先例 醫護成功爭取返鄉投票

2019-12-18 12:41

台鐵vs.超商便當哪款CP值高？ 網一面倒推「經典60」

2019-12-18 14:29

海灘上驚見紫色透明「行走果凍」 專家揭密

2019-12-18 14:16

慘輸高捷和機捷！搭北捷忘帶錢包無「手機支付」他咬牙搭小黃

2019-12-18 20:59

吃到嘴酸！ 3倍大金山芋圓王「芋圓燒仙草」溫暖開賣

2019-12-18 13:20

她吃螺肉差點死 全台第一例塵蟎蝸牛過敏症

2019-12-18 15:59

網美必拍！淡水唯美老宅「日本警官宿舍」開放免費參觀

2019-12-18 14:44

淡水耶誕燈飾特搜 超夢幻耶誕雪屋、光影隧道必拍

2019-12-19 00:29

愈晚降雨機率愈高 氣象局說東北部留意較大雨勢

2019-12-19 09:01

華航年末全線大促銷 衝首爾5千、東京7千元有找

2019-12-18 15:06

芋泥球、草莓提拉米蘇、爆餡卡士達醬泡芙超欠吃！「2019年團購10大甜點」排行榜出爐

2019-12-18 17:15

付出真心卻沒結果？盤點苦情生肖女TOP5

2019-12-18 15:51

ZARA超萌雪寶包、米奇包準備開搶！粉絲融化：快買起來

2019-12-18 15:08

電車線又故障 台鐵搶修盼楊梅=北湖中午單線可通

2019-12-19 10:38

年終獎金將入帳 提早做財務規畫

2019-12-18 14:38

匯錢藏洋蔥！明細備註「爸爸愛你」 她秒落淚：好想家

2019-12-18 17:26

芋圓手搖飲進超商！OKmart「芋圓地瓜圓撞奶」口感澎湃　OKApp會員限時第2杯5元

2019-12-18 11:55

每日星座運勢／水瓶接住丘比特之箭　事業旺勿衝動

2019-12-19 00:00

台鐵觀光列車「美學復興」 建築師：不能只是樣板作秀

2019-12-19 08:56

地震震度新分級 5、6級分強弱 明年起實施

2019-12-19 00:01

影／遠航恐停飛至春節前 林佳龍：做最壞打算

2019-12-18 11:37

吳德榮：東北季風通過頻度高 今明僅北台灣有感變天

2019-12-19 07:57

5+3+2 年終獎金這樣用最好

2019-12-18 14:41

影／2020台北101新年煙火有新突破 「幻彩三變化」動畫曝光

2019-12-18 17:13

潮枋鐵路電氣化通車在即 普悠瑪先上演搶票大戰

2019-12-18 12:06

這才叫耶誕大餐！文華東方酒店頂級下午茶免費送你吃！

2019-12-18 16:53

黃連素通血路降血脂？ 國健署：先不要！這三招才有效

2019-12-18 15:21

台鐵楊梅到北湖段電力故障雙線不通 今晚6點恢復

2019-12-19 10:35

送蛋撻、薏米水！添好運進駐桃機 吃港點也能看飛機

2019-12-18 23:40

怕冷的貓奴出動！拯救毛衣的「萌貓吃毛球」、黑貓環保暖暖包快買起來

2019-12-18 16:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top