捐髮愛／癌友戴假髮才揮別異樣眼光「我正常了」

「戴上假髮，讓我感覺自己是正常人!」去前罹患子宮頸癌，做過40多次的化療與放療的劉淑芳，如今頂著短髮的她，曾光頭長達半年，樂觀的她認為生病並非見不得人，選擇戴上帽子遮掩，直到有同事善意提醒「光頭像病患，讓客戶看到不好」，一席話讓劉淑芳大受打擊，隔天立刻前往基金會租借假髮，戴上去後，才真正揮別他人異樣眼光。

50歲的劉淑芳，採訪當天，特別穿上復古裝，白藍相印，一派輕鬆的模樣，與過往總長髮及腰、著黑套裝的女強人形象不同。

劉淑芳去年初發現漏尿，3月確診罹患子宮頸癌第一期，她選擇治療，未料仍不敵癌病變，去年8月子頸癌第四期並轉移到肺部，讓她大受打擊，躲在房間哭泣，「眼淚擦一擦，還是要治療」，癌症如怪手，大手一揮，劉淑芳的生活樣態瞬間傾倒，只能打起精神面對人生。

劉淑芳去年10月起，每天睡醒，及腰長髮大把散落，「撿到快瘋了，只好一鼓作氣把頭髮剪光」。由於劉淑芳長期在職場上打拼，罹癌後，她仍選擇回到公司上班，有時體力負荷不了，老闆讓她一天做3、5個小時都可以，劉淑芳很感謝老闆的支持與體諒，雖然從女強人變成打零工仔，「來到公司真的很快樂，不然躲在家中會亂想。」

劉淑芳在公司都戴帽子，簡易遮住光頭，直到有同事善意提醒，怕她的生病模樣被客戶看到，口頭告知她就待在固定的樓層，讓她很受傷「我沒有什麼見不得人，只是生病了」。劉淑芳説，因無心的一句話，她隔天就到希望小舖租借假髮，「戴上後好像活過來了，感覺我不再是生病的人，成為正常人了」。

劉淑芳笑稱，以前頭髮長到腰，多半一頭馬尾走天下，罹癌後戴假髮，每天在鏡子前喬很久，感覺自己變得更有自信，也喜歡轉換不同照型，現今她反而轉念感謝同事的一番話，讓她戴假髮成為罹癌後的小確幸。