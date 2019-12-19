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捐髮愛／癌友戴假髮才揮別異樣眼光「我正常了」

2019-12-19 11:21聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

「戴上假髮，讓我感覺自己是正常人!」去前罹患子宮頸癌，做過40多次的化療與放療的劉淑芳，如今頂著短髮的她，曾光頭長達半年，樂觀的她認為生病並非見不得人，選擇戴上帽子遮掩，直到有同事善意提醒「光頭像病患，讓客戶看到不好」，一席話讓劉淑芳大受打擊，隔天立刻前往基金會租借假髮，戴上去後，才真正揮別他人異樣眼光。

50歲的劉淑芳，採訪當天，特別穿上復古裝，白藍相印，一派輕鬆的模樣，與過往總長髮及腰、著黑套裝的女強人形象不同。

劉淑芳去年初發現漏尿，3月確診罹患子宮頸癌第一期，她選擇治療，未料仍不敵癌病變，去年8月子頸癌第四期並轉移到肺部，讓她大受打擊，躲在房間哭泣，「眼淚擦一擦，還是要治療」，癌症如怪手，大手一揮，劉淑芳的生活樣態瞬間傾倒，只能打起精神面對人生。

劉淑芳去年10月起，每天睡醒，及腰長髮大把散落，「撿到快瘋了，只好一鼓作氣把頭髮剪光」。由於劉淑芳長期在職場上打拼，罹癌後，她仍選擇回到公司上班，有時體力負荷不了，老闆讓她一天做3、5個小時都可以，劉淑芳很感謝老闆的支持與體諒，雖然從女強人變成打零工仔，「來到公司真的很快樂，不然躲在家中會亂想。」

劉淑芳在公司都戴帽子，簡易遮住光頭，直到有同事善意提醒，怕她的生病模樣被客戶看到，口頭告知她就待在固定的樓層，讓她很受傷「我沒有什麼見不得人，只是生病了」。劉淑芳説，因無心的一句話，她隔天就到希望小舖租借假髮，「戴上後好像活過來了，感覺我不再是生病的人，成為正常人了」。

劉淑芳笑稱，以前頭髮長到腰，多半一頭馬尾走天下，罹癌後戴假髮，每天在鏡子前喬很久，感覺自己變得更有自信，也喜歡轉換不同照型，現今她反而轉念感謝同事的一番話，讓她戴假髮成為罹癌後的小確幸。

劉淑芳長期留長髮到腰，她健康時曾剪下兩束又黑又長的頭髮當作紀念，今年8月她毅然決然捐出頭髮。她說，一頂假髮需要集結4、6人的髮束，「當我知道後既激動又感動，原來有很多人用愛心陪我走過，讓我更有信心去面對」。

癌友劉淑芳說戴假髮成為罹癌後的小確幸，他曾現身分享租借假髮，也感謝很多愛心人士的...
癌友劉淑芳說戴假髮成為罹癌後的小確幸，他曾現身分享租借假髮，也感謝很多愛心人士的捐髮。圖／癌症希望基金會提供
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癌友劉淑芳曾大受打擊，隔天立刻前往基金會租借假髮，戴上去後，才真正揮別他人異樣眼...
癌友劉淑芳曾大受打擊，隔天立刻前往基金會租借假髮，戴上去後，才真正揮別他人異樣眼光。記者郭政芬／攝影
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癌友劉淑芳長期紀錄自己的病情、化療狀況，透過租借頭髮，讓她感受到許多人的支持與祝...
癌友劉淑芳長期紀錄自己的病情、化療狀況，透過租借頭髮，讓她感受到許多人的支持與祝福。記者郭政芬／攝影
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子宮頸癌罹癌

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