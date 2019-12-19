飯店餐廳查獲逾期食材 國賓、晶華、圓山等上榜

衛福部食藥署今年度稽查58家國際觀光旅館及五星級旅館，針對旅館內餐飲業是否符合食安管理有關規定進行查核，結果有12間飯店部分不符規定，台北與新竹國賓、君品、晶華、圓山飯店與南投日月行館均榜上有名。

衛福部食藥署今年4到7月聯合各地方政府衛生局共同執行上述稽查專案，查核旅館內餐飲業是否至少一廳符合食品安全管制系統準則（HACCP）、食品良好衛生規範準則（GHP）等相關規定，並抽驗116件產品，結果發現12間飯店部分不符規定。

衛福部食藥署北區管理中心科長周珮如表示，乾貨往往可以久放，因此容易被疏忽超過使用期限，像是台北市與新竹市國賓飯店、晶華酒店、圓山飯店、桃園市尊爵天際大飯店被查獲逾期食材或乾貨各遭罰6萬元罰鍰；桃園市尊爵大飯店HACCP複查不合格，遭罰6萬元。

南投縣日月行館被查獲三件逾期食材且HACCP複查不合格，共遭罰24萬元；北投麗禧溫泉酒店用於浸泡肉品的蘇打粉不符規定，遭裁處24萬元；桃園市南方莊園渡假飯店被查獲逾期食材或乾貨，遭裁處30萬元。被查獲逾期食材包括紅椒粉、麵粉、紫菜、五香粉等，也有酒釀湯圓、芙蓉豆腐等。

另外，台北君品大酒店的豆干絲與台東縣日暉國際渡假村麵條，被驗出法規規範不得檢出的過氧化氫與苯甲酸，其食材來源商遭裁處3萬元；屏東縣東方渡假酒店則因未依法設置食品衛生管理專門職業人員，遭裁處3萬元。

周珮如表示，去年五月依據食品安全衛生管理法頒布食品安全管制系統準則（HACCP），要求一定規模的食品業者成立食安管制小組，在接受專業訓練後研訂及執行食安監測計畫。如未遵守，可能依食安法第八條規定遭處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，提醒業者作好HACCP在內的自主管理。