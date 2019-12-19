愛心過剩？2800公斤愛心捐髮躺倉庫 募款卻不足

為幫助癌症患者度過掉髮期，民眾熱情響應捐髮，但每年製作假髮資金遠不及捐髮量，癌症希望基金會至今庫存2800公斤，約可製作9千頂，基金會依每年募款額估計，至少9年才能製作完，憂心捐髮放太久易發霉而無法製成假髮，今年中宣布年底前不再收捐髮，積極募款盡快做成假髮。另一間中華民國癌病腫瘤患者扶助協會也面臨相同難題，會內擺滿一箱箱捐髮，雖有充裕頭髮，卻苦無經費，只能望「髮」興嘆。

北市天一假髮7坪大的地下室，囤積70多箱頭髮，這些是癌症希望基金會求助長期合作廠商協助頭髮保存，礙於製作金費短缺，尚有大量髮束正等待製作。天一假髮負責人劉玟妗指出，理想狀況下，髮束可放置五年，若狀況不好的頭髮，可能半年不到即被淘汰。

然而這只是冰山一角，癌症希望基金會光去年募集的髮量就超過70箱，至今累積上百箱，約5萬5千束、重達2800公斤，製作一頂假髮需3千元製作費，若未儘快製作成假髮，愛心恐付諸東流。癌症希望基金會副執行長戚繼玲指出，基金會從2002年起提供癌友假髮租借，募集量10年來成長率超過300%，但每年募集的假髮製作經費僅3百萬、約可製作1千頂假髮，仍趕不上捐髮累積速度，加上台灣氣候潮濕，如何盡快讓2800公斤頭髮製作成假髮，是刻不容緩的挑戰。

執行長蘇連瓔表示，坊間假髮一頂動輒上萬元，對癌友是一筆不小的支出，為減輕經濟負擔，基金會推租借服務，去年出量近3000頂，相較於2015年成長九成，由於租借站設於台北、台中、高雄三地，為服務偏鄉癌友，去年贈送25家醫院、近3百頂假髮，由醫院直接提供服務給癌友，平均每位患者使用假髮半年，每頂假髮服務3個病友就需汰換，因此每年需要新製最少1千頂假髮。

基金會統計去年收到四萬多束頭髮，原可製作6千頂假髮，然因募款不足，只能做366頂。蘇連瓔說，5月宣布到12月底停收捐髮，目前將可能持續到明年度，她也呼籲民眾認養每束頭髮製作費5百元，期望透過積沙成塔的小額捐款，讓千頂假髮順利製成。

另一家癌病腫瘤患者扶助協會也面臨困境，106年捐髮專案募款僅六萬，與原定募款金額差距甚大，隔年募款也慘兮兮，理事長張英美表示，協會決定不再撥人力做專案捐髮募款，改推廣小額定期捐款，例如20公分長髮得留3年，每個月捐100元，滿3年正好可做一頂假髮。