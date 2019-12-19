巨大倉鼠有如巨大塵蟎源？醫建議「蓋黑袋毆打」

好市多巨大倉鼠超萌，大人小孩都想抱抱它，但也有家長擔心，這麼大的娃娃很難清洗，放在家裡久了，豈不是像一個巨大塵蟎？林口長庚醫院兒童過敏氣喘中心主任葉國偉說，如果真的忍不住想買，就要每兩周確實除蟎。最省錢的除蟎方式就是用黑色塑膠袋包住娃娃、在大太陽下曝曬一小時以上、然後拿出來拍一拍。

葉國偉表示，塵蟎是一種節肢動物，其身體、糞便、卵、分泌物，全部都是過敏源，容易誘發皮膚過敏、上呼吸道過敏、氣喘等症狀。塵蟎靠攝取人體皮屑為生，因此在與人體比較密集接觸的床、沙發、棉被、娃娃表面，都特別容易聚集塵蟎。塵蟎的生命週期帶約是三周就會有下一代發育完整，所以都會建議除蟎頻率至少要兩周一次。

大型絨毛娃娃該如何除蟎？葉國偉說，大娃娃不易自行清洗，通常只能送到有清潔娃娃的洗衣店，或是利用有高效濾網的除蟎吸塵器，但這些都需要額外預算。最省錢的除蟎方法是利用高溫，根據台灣環境有害生物管理協會的資料，塵蟎暴露於攝氏45度下一個半小時，就會死亡。

葉國偉說，建議每兩周可以進行一次曝曬拍打除蟎。將巨大倉鼠用黑色大塑膠袋包起來，拿到陽光曝曬的屋頂或陽台，曝曬一小時以上，讓塵蟎死亡。直接曝曬也可以，但用黑色大塑膠袋可以加速升溫，讓塵蟎死更快。接著將巨大倉鼠取出來，全身用棍棒均勻打過一遍，讓塵蟎殘骸掉落，過程中記得要戴著口罩。