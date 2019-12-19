故宮國寶變有趣 北醫師生用AR探索水沙連古道

台北醫學大學與故宮博物院再度攜手合作，即日起至25日於北醫大杏春樓一樓展出「故宮X北醫藝起玩」數位微型系列特展。師生可運用AR與VR進入數位國寶情境中，也可近距離解析犧尊、祖乙尊等青銅器。

北醫大表示，此次展覽內容包括「VR數位教學、AR數位影音展示、雲端學習體驗、遊戲式教學體驗」等主題展區，運用AR與VR進入神遊幻境、自序心境、仙萼長春、水沙連古道、南懷仁坤輿世界等數位國寶情境中。近距離解析犧尊、祖乙尊等青銅器的結構與紋理；動手玩一系列國寶化身的遊戲式教材，讓學習國寶充滿樂趣。

此數位微型系列特展預計於全台多所大專院校巡迴，北醫大為這次全台灣30所大專院校巡迴展的首站。北醫大校長林建煌在開幕儀式中表示，運用VR、AR等數位技術創意教學，鼓勵學生多元自主學習，培養AI時代的跨領域創新人才，一直是北醫大近年來極力推動的重點。藉由這次的展覽，希望帶給校內師生更豐富、多元的視野，在遊戲及實作中體驗學習，激發更多想像力與創意，也讓人文藝術的氛圍更加融入校園生活當中。

北醫大表示，2018年4月與故宮簽訂合作備忘錄後，不但已經有「北醫人到故宮」、「行動博物館」兩門實地教學課程，所培育的學生也開始在校內教職員、國際學生等故宮參訪團中擔任導覽員，成為校園的文化種子。