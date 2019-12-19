95無鉛下周恐漲破29元 汽柴油估都再漲0.3元

美中口頭達成第一階段貿易協議，激勵國際油價上漲，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.3元，連續兩周調漲。

本周汽油已經調漲0.4元，但受到中美口頭達成第一階段貿易協議，且美國商用原油庫存意外下降，帶動國際油價上揚，依照依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油每公升約再調漲0.3元。