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國產雞肉摻進口肉 業者被中止CAS標章合約

2019-12-19 10:35聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

CAS台灣優良農產品發展協會近期進行聯合稽查，發現有業者申請的是國產雞肉CAS優良農產品認證標章，包裝室內卻有進口雞肉，因此中止CAS標章。

CAS台灣優良食品標章。圖片提供／CAS優良食品發展協會。
CAS台灣優良食品標章。圖片提供／CAS優良食品發展協會。
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CAS協會10、11月陸續終止三家廠商的的標章，包括保證責任雲林縣後湖合作農場、東峰股份有限公司及八方行食品股份有限公司。三家公司被終止標章的原因樣態不同，其中東峰公司驗證產品是國產雞肉，卻被發現包裝室內有進口雞肉，不合規定，業者違規事項明確，一年內不得再申請CAS驗證。

「保證責任雲林縣後湖合作農場」因一年來未生產原先申請CAS各式冷凍截切蔬果；「八方行食品股份有限公司」則因工廠管理不佳，一連三次都未改善因此被終止標章。

CAS優良農產品標章最重要的精神，在於驗證與認證台灣各式各樣優良農產品，因此必須使用的是國產食材。農委會畜牧處副處長王忠恕表示，許多公家單位、學校午餐、矯正單位的膳食原料，都要求廠商業者要提供CAS優良農產品的驗證肉品，業者被中止CAS標章使用契約，農委會及CAS協會也同步將訊息通知教育部等相關公務單位通路。

農委會畜牧處食品加工科科長程俊龍表示，驗證法源採用農產品驗證管理法，廠商業者違規被終止驗證，所有產品需要回收下架。由於廠商業者與供應端簽有契約，若廠商無法履約會被處分，需要按契約賠償，對違規業者將造成非常大的損失。

程俊龍表示，CAS優良農產品的驗證制度已經有30多年歷史，業者若認同CAS標章，就會申請驗證，屬於業者主動申請。過程需要符合CAS各項要求與規範，廠商也要自付驗證費用。但既然接受驗證，廠商業者也就必須同步接受農委會及ＣAS協會不定期稽核與規範，保障消費者權益。

根據統計，到目前為止CAS台灣優良農產品有254家業者接受驗證，細項產品共6522項，其中5190項為各式肉品，畜產品為最大宗。

農委會肉品教育部

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