如何去除衣服上火鍋「鍋味」？ 網授2招免洗去味

冬天吃火鍋很過癮，但許多人也很煩惱吃完後殘留在衣服上的「鍋味」該怎麼去除？ 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 許多人在冬天喜歡吃火鍋，藉此暖暖身子驅寒，但是吃完後衣服上總是會殘留「鍋味」，讓人覺得很困擾。一名女網友在網路上貼文表示常常吃完火鍋後，會發現有些衣服材質會讓味道黏很緊，若穿了厚衣服又怕洗了很難乾，讓她大傷腦筋，只好上網求救「吃火鍋有辦法都不留味道嗎？」網友們也紛紛留言貢獻許多妙招。

原PO在PTT論壇「WomenTalk」寫道最近天氣變冷了，朋友們陸續邀約吃麻辣鍋、薑母鴨、羊肉爐等，雖然冬天吃鍋很過癮，但她也煩惱吃完後殘留在衣服上的「鍋味」該怎麼處理？原PO說有時候衣服才穿一次回去就要洗，有些針織材質的衣物，味道都會黏超緊的，如果當天是穿厚衣服的話，洗了又很難乾，甚至還會怕脫線起毛球，讓她很困擾。

原PO曾嘗試用香味來掩蓋，沒想到越弄越糟，「噴香水都變大雜燴，有過『小蒼蘭石頭鍋』，或是『鼠尾草薑母鴨』，整個崩壞」。

網友看完後歪樓搞笑的說「穿輕便雨衣吃啊」、「脫到只剩普通內搭進去吃」、「吃不加熱火鍋」、「衣服火鍋味道保留著不洗，隔天邊聞邊配飯，很下飯」。也網友認真的給予建議，「掛起來放在戶外一晚，味道就沒了」、「洗熱水澡，把衣服掛在還有蒸氣的浴室，隔天就沒什麼味道了」、「隨身帶一罐除臭噴霧啊」、「由於平日下班都會去健身，包包都會放另一套衣服，導致假日有時忘記裡面還有放衣服，這時候吃飽就可以換，給你參考」。