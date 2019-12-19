親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

曾嘆「當醫生豬狗不如」 台大名醫挨告耗11年獲判無罪

逼跳舞孩子抽菸？ 維也納國家芭蕾學院的虐童訓練

如何去除衣服上火鍋「鍋味」？ 網授2招免洗去味

2019-12-19 11:15聯合新聞網 綜合報導

冬天吃火鍋很過癮，但許多人也很煩惱吃完後殘留在衣服上的「鍋味」該怎麼去除？ 圖／...
冬天吃火鍋很過癮，但許多人也很煩惱吃完後殘留在衣服上的「鍋味」該怎麼去除？ 圖／聯合報系資料照片
分享
許多人在冬天喜歡吃火鍋，藉此暖暖身子驅寒，但是吃完後衣服上總是會殘留「鍋味」，讓人覺得很困擾。一名女網友在網路上貼文表示常常吃完火鍋後，會發現有些衣服材質會讓味道黏很緊，若穿了厚衣服又怕洗了很難乾，讓她大傷腦筋，只好上網求救「吃火鍋有辦法都不留味道嗎？」網友們也紛紛留言貢獻許多妙招。

原PO在PTT論壇「WomenTalk」寫道最近天氣變冷了，朋友們陸續邀約吃麻辣鍋、薑母鴨、羊肉爐等，雖然冬天吃鍋很過癮，但她也煩惱吃完後殘留在衣服上的「鍋味」該怎麼處理？原PO說有時候衣服才穿一次回去就要洗，有些針織材質的衣物，味道都會黏超緊的，如果當天是穿厚衣服的話，洗了又很難乾，甚至還會怕脫線起毛球，讓她很困擾。

原PO曾嘗試用香味來掩蓋，沒想到越弄越糟，「噴香水都變大雜燴，有過『小蒼蘭石頭鍋』，或是『鼠尾草薑母鴨』，整個崩壞」。

網友看完後歪樓搞笑的說「穿輕便雨衣吃啊」、「脫到只剩普通內搭進去吃」、「吃不加熱火鍋」、「衣服火鍋味道保留著不洗，隔天邊聞邊配飯，很下飯」。也網友認真的給予建議，「掛起來放在戶外一晚，味道就沒了」、「洗熱水澡，把衣服掛在還有蒸氣的浴室，隔天就沒什麼味道了」、「隨身帶一罐除臭噴霧啊」、「由於平日下班都會去健身，包包都會放另一套衣服，導致假日有時忘記裡面還有放衣服，這時候吃飽就可以換，給你參考」。

PTT火鍋
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

電車線又故障 台鐵搶修盼楊梅=北湖中午單線可通

2019-12-19 10:38

年底前完成巴氏量表檢測 明年才能報12萬長照扣除額

2019-12-19 10:44

95無鉛下周恐漲破29元 汽柴油估都再漲0.3元

2019-12-19 10:42

吳德榮：東北季風通過頻度高 今明僅北台灣有感變天

2019-12-19 07:57

博物館卡450元起遊全台 明秋結合交通推國際卡

2019-12-19 11:32

捐髮愛／男童留長髮助癌友 校方做性別教育破刻板印象

2019-12-19 11:31

捐髮愛／假髮銀行3年成長9成 罹癌新娘拎禮服借假髮

2019-12-19 11:27

生命低潮記得「依舊愛我」 衛福部安心專線簡化為1925

2019-12-19 11:27

捐髮愛／捐髮後恐有1/3不符使用 切記這三點

2019-12-19 11:22

捐髮愛／癌友戴假髮才揮別異樣眼光「我正常了」

2019-12-19 11:21

愛心過剩？2800公斤愛心捐髮躺倉庫 募款卻不足

2019-12-19 11:18

飯店餐廳查獲逾期食材 國賓、晶華、圓山等上榜

2019-12-19 11:18

巨大倉鼠有如巨大塵蟎源？醫建議「蓋黑袋毆打」

2019-12-19 11:16

故宮國寶變有趣 北醫師生用AR探索水沙連古道

2019-12-19 11:11

台鐵楊梅到北湖段電力故障雙線不通 今晚6點恢復

2019-12-19 10:35

國產雞肉摻進口肉 業者被中止CAS標章合約

2019-12-19 10:35

愈晚降雨機率愈高 氣象局說東北部留意較大雨勢

2019-12-19 09:01

台鐵觀光列車「美學復興」 建築師：不能只是樣板作秀

2019-12-19 08:56

遠航復飛？民航局持續審酌 外界：恐至少停飛到春節

2019-12-19 00:12

農業外展移工快來了 泰、菲先上路

2019-12-19 00:02

地震震度新分級 5、6級分強弱 明年起實施

2019-12-19 00:01

蘇花改1月5日通車？「待核定」

2019-12-18 23:43

流感攀升 北市校園仍有51班停課

2019-12-18 23:18

健康你我他╱每天3療法 90歲站得直挺挺

2019-12-18 23:06

育齡婦女二成貧血 懷孕切記補鐵

2019-12-18 23:04

許金川獲吳尊賢愛心獎 捐出百萬獎金

2019-12-18 23:03

吃螺肉休克 台灣首例塵蟎蝸牛過敏症

2019-12-18 23:01

健康主題館／治療肺腺癌 國外建議免疫藥物列第一線

2019-12-18 22:58

「幻彩三變化」台北101跨年煙火300秒 石虎黑熊開場秀

2019-12-18 22:27

慘輸高捷和機捷！搭北捷忘帶錢包無「手機支付」他咬牙搭小黃

2019-12-18 20:59

農業外展移工有譜 還要面臨食宿交通問題挑戰

2019-12-18 20:06

類流感門診數漸增 北市有學校因流感7個班停課

2019-12-18 19:39

民團再提墮胎思考期公投 理由遭婦團打臉

2019-12-18 17:54

陸客不來觀光業找解方 林佳龍：新南向助觀光結構轉型

2019-12-18 17:43

染愛滋交往被打槍 網紅公開身分盼不再因不了解而害怕

2019-12-18 17:41

影／2020台北101新年煙火有新突破 「幻彩三變化」動畫曝光

2019-12-18 17:13

強化兒少保護 家扶提數據示警

2019-12-18 17:11

2020即將爆紅的「全球10大旅遊熱點」 台中名列第8

2019-12-18 17:06

舒馬赫首來台指揮 以利亞聖誕神劇

2019-12-18 16:19
看更多

熱門文章

好市多「巨大倉鼠」萌翻網友 公布價錢網暴動：也太便宜！

2019-12-18 13:08

日本超輕巧「便當盒電子鍋」14min煮好飯 詢問度爆表：想帶去上班！

2019-12-18 13:28

全聯與Hershey's再聯名 全新巧克力千層、布丁曝光

2019-12-18 17:30

味精十惡不赦？ 造成口渴的原因其實是鈉

2019-12-18 15:32

遠傳499吃到飽再升級 網外加贈2020分鐘再送萬元大禮包

2019-12-18 14:44

海賊迷買起來！航海王 X PUMA聯名第三彈 草帽魯夫來襲

2019-12-18 14:13

餐前吃水果可減食量 重點要有這個動作

2019-12-18 11:52

婆婆熱心幫忙晾衣服 她到陽台一看秒崩潰

2019-12-18 14:24

台北101觀景台放送國人利多 平日半價300元再免費帶2小孩

2019-12-18 15:34

染愛滋交往被打槍 網紅公開身分盼不再因不了解而害怕

2019-12-18 17:41

台大院方首開先例 醫護成功爭取返鄉投票

2019-12-18 12:41

台鐵vs.超商便當哪款CP值高？ 網一面倒推「經典60」

2019-12-18 14:29

海灘上驚見紫色透明「行走果凍」 專家揭密

2019-12-18 14:16

慘輸高捷和機捷！搭北捷忘帶錢包無「手機支付」他咬牙搭小黃

2019-12-18 20:59

吃到嘴酸！ 3倍大金山芋圓王「芋圓燒仙草」溫暖開賣

2019-12-18 13:20

她吃螺肉差點死 全台第一例塵蟎蝸牛過敏症

2019-12-18 15:59

網美必拍！淡水唯美老宅「日本警官宿舍」開放免費參觀

2019-12-18 14:44

淡水耶誕燈飾特搜 超夢幻耶誕雪屋、光影隧道必拍

2019-12-19 00:29

愈晚降雨機率愈高 氣象局說東北部留意較大雨勢

2019-12-19 09:01

華航年末全線大促銷 衝首爾5千、東京7千元有找

2019-12-18 15:06

芋泥球、草莓提拉米蘇、爆餡卡士達醬泡芙超欠吃！「2019年團購10大甜點」排行榜出爐

2019-12-18 17:15

付出真心卻沒結果？盤點苦情生肖女TOP5

2019-12-18 15:51

ZARA超萌雪寶包、米奇包準備開搶！粉絲融化：快買起來

2019-12-18 15:08

電車線又故障 台鐵搶修盼楊梅=北湖中午單線可通

2019-12-19 10:38

年終獎金將入帳 提早做財務規畫

2019-12-18 14:38

匯錢藏洋蔥！明細備註「爸爸愛你」 她秒落淚：好想家

2019-12-18 17:26

芋圓手搖飲進超商！OKmart「芋圓地瓜圓撞奶」口感澎湃　OKApp會員限時第2杯5元

2019-12-18 11:55

每日星座運勢／水瓶接住丘比特之箭　事業旺勿衝動

2019-12-19 00:00

台鐵觀光列車「美學復興」 建築師：不能只是樣板作秀

2019-12-19 08:56

地震震度新分級 5、6級分強弱 明年起實施

2019-12-19 00:01

影／遠航恐停飛至春節前 林佳龍：做最壞打算

2019-12-18 11:37

吳德榮：東北季風通過頻度高 今明僅北台灣有感變天

2019-12-19 07:57

5+3+2 年終獎金這樣用最好

2019-12-18 14:41

影／2020台北101新年煙火有新突破 「幻彩三變化」動畫曝光

2019-12-18 17:13

潮枋鐵路電氣化通車在即 普悠瑪先上演搶票大戰

2019-12-18 12:06

這才叫耶誕大餐！文華東方酒店頂級下午茶免費送你吃！

2019-12-18 16:53

黃連素通血路降血脂？ 國健署：先不要！這三招才有效

2019-12-18 15:21

送蛋撻、薏米水！添好運進駐桃機 吃港點也能看飛機

2019-12-18 23:40

怕冷的貓奴出動！拯救毛衣的「萌貓吃毛球」、黑貓環保暖暖包快買起來

2019-12-18 16:07

首批農業外展移工報到 預計從泰國引進7人

2019-12-18 15:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top