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電車線又故障 台鐵楊梅=北湖間雙線不通

2019-12-19 09:39聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

受到電力設備故障影響，台鐵自上午8時50分起楊梅=北湖間雙線不通，受阻車站為楊梅、富岡、新富和北湖，就台鐵官方App顯示，預計回復時間為晚間6時。

台鐵局說，1131次區間車（基隆開往新竹），上午8時47於富岡=北湖間富岡南27K+500處，造成東、西正線電車線故障，目前楊梅=北湖間雙線不通，即時成立一級緊急應變中心，9時5分起楊梅到北湖區間啟動公路接駁。

台鐵電力設備故障造成誤點。圖／台鐵局提供
台鐵電力設備故障造成誤點。圖／台鐵局提供
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