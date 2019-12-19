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吳德榮：東北季風通過頻度高 今明僅北台灣有感變天

2019-12-19 07:57聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，由於東北季風通過頻度高，其後大陸高壓積聚的冷空氣弱，這波只有北台灣的天氣變化較有感，中南部受到影響很小。

吳德榮說，最新（18日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天東北季風持續影響，北部、東北部有局部短暫雨，以北海岸、北部山區及東北部的降雨較明顯。氣溫繼續小幅下降，天氣更為濕涼，其他地區仍為多雲時晴，氣溫稍降。氣溫：北部16至22度、中部15至28度、南部16至30度、東部16至29度。

明天還是受東北季風影響，水氣更多。不過到了周六，吳德榮說，東北季風減弱，白天氣溫回升，北海岸、北部山區及東半部只有零星短暫降雨的機率，中南部天氣穩定、晴時多雲。

下一波東北季風在下周日到下周一，吳德榮說，這股東北季風更弱，北海岸、北部山區及東半部局部短暫降雨的機率提升，北台灣白天高溫略降；中南部仍為晴時多雲的天氣。下周二、三天氣好轉、氣溫大幅回升。

中央氣象局表示，今天水氣變多，下雨的地方也會增加，包括桃園以北及宜蘭、花蓮的降雨都會比昨天明顯，並且隨著時間愈晚降雨機率也會逐漸提高。其中東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。中南部山區有零星降雨，平地陽光仍可露臉。

氣象局指出，白天北台灣持續偏涼，高溫在21到23度，其他地方可到25度以上，中南部仍有27到29度的高溫，南北溫差大。

要注意的是東北風持續增強，氣象局提醒今天下午起台南以北、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將出現八到九級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

氣象局指出，白天北台灣持續偏涼，高溫在21到23度，其他地方可到25度以上，中南...
氣象局指出，白天北台灣持續偏涼，高溫在21到23度，其他地方可到25度以上，中南部仍有27到29度的高溫，南北溫差大。本報資料照片
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吳德榮氣象局

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