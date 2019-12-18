許金川獲吳尊賢愛心獎 獎金捐給恩師

「2019年吳尊賢愛心獎」日前頒獎，肝病防治學術基金會董事長、台大名譽教授許金川獲頒公益服務獎。許金川表示，從醫路上有許多貴人相助，特別感念已故指導恩師宋瑞樓教授，也感謝台大教授連文彬、陳定信。將一百萬元獎金全數捐贈「宋瑞樓教授學術基金會」及台大教授連文彬「跨世紀醫療促進基金會」。

許金川致謝謙稱，自己只是個小醫師，個人並不求名利，有感於吳尊賢文教基金會長年對社會愛心的貢獻，是台灣的榜樣，能藉由此獎項將肝病防治學術金會想做的事發揮更大的力量，讓更多民眾知道肝病防治的重要，有助早日達成消滅肝病的使命。

許金川感念師恩，也向一路幫助肝基會成長的善心人士及病友們致謝。許金川指出，他在宋瑞樓指導下，從事肝癌研究，也在宋瑞樓鼓勵下，結合社會愛心力量成立肝基會。宋瑞樓七十歲退休時，台大門生共同成立「宋瑞樓教授學術基金會」，鼓勵年輕學者從事研究。宋辭世後，由中研院院士陳定信繼續帶領基金會。