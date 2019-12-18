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許金川獲吳尊賢愛心獎 獎金捐給恩師

2019-12-18 20:56聯合報 記者魏忻忻／台北即時報導

「2019年吳尊賢愛心獎」日前頒獎，肝病防治學術基金會董事長、台大名譽教授許金川獲頒公益服務獎。許金川表示，從醫路上有許多貴人相助，特別感念已故指導恩師宋瑞樓教授，也感謝台大教授連文彬、陳定信。將一百萬元獎金全數捐贈「宋瑞樓教授學術基金會」及台大教授連文彬「跨世紀醫療促進基金會」。

許金川致謝謙稱，自己只是個小醫師，個人並不求名利，有感於吳尊賢文教基金會長年對社會愛心的貢獻，是台灣的榜樣，能藉由此獎項將肝病防治學術金會想做的事發揮更大的力量，讓更多民眾知道肝病防治的重要，有助早日達成消滅肝病的使命。

許金川感念師恩，也向一路幫助肝基會成長的善心人士及病友們致謝。許金川指出，他在宋瑞樓指導下，從事肝癌研究，也在宋瑞樓鼓勵下，結合社會愛心力量成立肝基會。宋瑞樓七十歲退休時，台大門生共同成立「宋瑞樓教授學術基金會」，鼓勵年輕學者從事研究。宋辭世後，由中研院院士陳定信繼續帶領基金會。

連文彬則基於對醫學研究熱愛與關心，屆齡退休時，捐出退休金四百多萬元，成立「跨世紀醫療促進基金會」，積極邀請重量級外國學者來台，也設置醫學研究獎助金，資助年輕醫師從事醫學研究。

肝病防治學術基金會董事長、台大醫學院名譽教授許金川榮獲吳尊賢愛心獎。 圖／肝基會...
肝病防治學術基金會董事長、台大醫學院名譽教授許金川榮獲吳尊賢愛心獎。 圖／肝基會提供
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肝病防治學術基金會董事長、台大醫學院名譽教授許金川（中）榮獲吳尊賢愛心獎，他將獎...
肝病防治學術基金會董事長、台大醫學院名譽教授許金川（中）榮獲吳尊賢愛心獎，他將獎金轉捐連文彬教授（左）成立的「跨世紀醫療促進基金會」基金會及由中研院院士陳定信（右）帶領的宋瑞樓教授基金會。 圖／肝基會提供
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台大肝病愛心

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