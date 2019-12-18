農業外展移工有譜 還要面臨食宿交通問題挑戰

農業外展移工來台有譜，泰國、菲律賓已同意台灣引進。但農業外展移工特性是「哪裡缺工就到哪裡上工」，由農、漁會等外展機構視情況分派人力，提供食宿最高可從移工月薪扣除2千5百元。但若工作地點變動頻繁，住宿地點又距離較遠，移工恐怕免不了早起奔波通勤的勞累。

據了解，我國與菲律賓、泰國簽訂的農業外展移工勞動契約，原則上與目前產業、家庭移工一致，雇主須負責來台單程機票，若提供食宿最高可扣月薪2千5百元。但印尼政府希望包含回程機票及更優渥的食宿條件，導致台印契約還無法簽訂。

農委會表示，外展移工來台的食宿由外展機構負責，不過外展機構申請移工的計畫書中，必須載明未來可能分配的工作地點，審查時會過濾篩選，禁止工作範圍過於廣大。

為避免工作與住宿地點相隔太遠，農委會說，工作範圍若只是橫跨鄰近鄉鎮還可接受，但不可能跨太遠縣市，絕對不會核准。在田裡工作免不了早起，但移工通常沒有自己的交通工具，因此外展機構還須提供接駁，若真的太遠則要尋找臨時住所。

雲林縣農會舉例，住宿問題分成「固定式」跟「移動式」兩種，固定式是指若需要很早起床、且天數較長的工作，就會協調農民提供食宿，讓移工長時間入住。移動式則是指天數不長、地點頻繁變動的工作，農會會找一處長期的移工住宿地點，每天通勤則由農會或農場負責。

不過也有南部漁會因移工生活問題打退堂鼓，認為食宿及交通成本恐怕不是2千5百元就可攤平，強調服務漁民很重要，雖不求盈利但真的擔心虧本太多，因此遲遲沒有遞交申請。