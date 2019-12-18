慘輸高捷機捷！搭北捷忘帶錢包無「手機支付」 他咬牙搭小黃

北捷目前沒有開放手機行動支付，讓通勤族大感不方便。記者楊文琪／攝影 分享 facebook

桃園捷運公司宣布從明年1月底前，將開通信用卡感應支付功能，以及Apple Pay、Google Pay等手機信用卡支付，讓民眾能輕鬆付費過閘門。針對捷運對於行動支付的應用，就有網友抱怨，日前準備搭乘北捷時，發現錢包忘記帶，無奈目前沒有開放手機、信用卡等支付方式，只好狠下心來叫計程車到公司。

有名網友在PTT發文表示，想到之前太晚下班，就叫計程車回家；隔天早上搭乘接駁車到捷運站，結果錢包不在包包裡，仔細想應該是昨天下班忘在公司，原PO爲了上班不遲到，只好忍痛叫了計程車，用手機支付刷下去。

後來他看到機捷開放行動支付的新聞，就想起之前悲慘的經驗，加上先前在倫敦地鐵使用行動支付，整體感覺非常方便，北捷上下班人數那麼多，「有時進出閘門卡片感應不到，都感覺背後的人想把我踹出去！」他也提到，雖然北捷有新開通的「悠遊付」，但進出閘門還要特別點開APP掃碼，比起手機、信用卡等支付方式，還是較不便利。

原PO敲碗許願，希望北捷早日開放Apple Pay跟Google Pay，不用特別去換sim卡，有手機在身邊就可以，外國人來台灣也不必特別去買悠遊卡或下載官網APP，只要綁定信用卡就可以輕鬆進出站。

許多網友支持原PO的看法，「希望北捷快點開放」、「一起許願吧」、「明明軟硬體都到位了為什麼就是不開放」、「以觀光立場真的該開放」，也有人認為，北捷開通其它行動支付還須等待一段時間，「應該還要很久吧，不然悠遊付誰還要用 」、「怕悠遊卡式微吧」、「之前說要跟samsung pay合作，喊了很久，還是沒開通」、「高捷笑而不語，Mastercard早就爽爽刷了，月底要去天龍國，還要特地把悠遊卡放入錢包。」