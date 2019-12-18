類流感門診數漸增 北市有學校因流感7個班停課
天氣變化大、類流感門診數增加，根據疾管署監測資料顯示，上周（8日到14日）門急診類流感就診達9萬2475人次，較前一周提升21.2%，明顯上升，且以北部和中部上升為主；北市衛生局也統計高中職以下因疑似流感的停課班級數，上周約有62班，本周截至今天則仍約有51班停課；其中有一所國中12、13日辦理校外過夜露營，於13日到17日間陸續有78名學生感染流感，共7個班停課。
針對流感疫情加劇是否與近來疫苗短缺有關，衛生局疾管科長余燦華解釋，應與進入流感流行期有關，疫情才開始逐漸上升；台灣歷年來流感疫情多自11月下旬開始升溫，於年底至翌年年初達到高峰，一般持續至農曆春節，於2、3月後趨於平緩。
余燦華說，北巿296所學校約有28萬名學生陸續接種公費疫苗中，自11月15日開打到今天共累計158所校園排程接種，實際接種8萬2658人。
由於流感與腸病毒不同，沒有強制停課的規定，但余燦華指出，高中職以下學校可採取32原則，3天內有2名學生診斷得流感，校方與家長代表就可研議是否停課；7個班停課的學校就是校方與家長共同協議後才停課。
至於該如何有效對抗流感，余燦華表示，免疫力較差的長者、幼兒與慢性病患者等高危險族群；學童與醫護人員等高傳播族群，都建議接種流感疫苗來預防最好；除接種疫苗，平時則應保持室內空氣流通，養成生活好習慣，注意手部衛生及咳嗽禮節、生病在家休息、維持正常作息，若有流感症狀則應立即戴口罩就醫。
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