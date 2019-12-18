2020即將爆紅的「全球10大旅遊熱點」 台中名列第8

一項網路預訂平台的調查顯示，2020年全球即將爆紅的目的地Top 10排名，台灣台中入列第8，高於馬來西亞的蘭卡威、泰國喀比島。此外，前7名則依序為芽莊（越南），長灘島（菲律賓），蘇比克 & 克拉克（菲律賓），富國島（越南），峴港（越南），羅馬（義大利），布里斯本（澳洲），由此也可見，越南旅遊潛力驚人，包辦第1、共囊括3個名次。

許多台灣人已經在著手規劃明年的旅行，KLOOK依據平台數據統計出「2019年最受台灣旅客歡迎目的地」以及「2020全球即將爆紅的目的地」，作為旅行規劃參考。

近年積極拓展觀光和佈局新航點的越南、菲律賓也持續受到注目，包括芽莊、長灘島、蘇比克/克拉克、富國島與峴港等新興目的地，就佔了即將爆紅目的地榜單的前5名；其中，長灘島本來就因擁有「世界最美麗沙灘」聞名，去年暫時封島又重新開放，讓今年長灘島在KLOOK的搜尋量快速上升；越南的新興目的地則是受惠於直航航線的開拓，大幅提升可及性。此外，台中則因為景點豐富多元，有好拍的中社花海和彩虹眷村、好吃的各式餐廳，成為2020年即將爆紅的目的地第8名。