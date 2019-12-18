強化兒少保護 家扶提數據示警

兒少保護屬於預防性工作，能助益於他們在愛與安全的環境中成長。（photo by 本報資料照片） 分享 facebook 最小被害兒童出生僅6天！家扶基金會執行長何素秋發布統計數字指出，施虐者與受虐兒少關係為父親、母親比例最高；施虐原因大多為教養問題，最高達47.4%；其次為施虐者情緒問題，占31.3%及婚姻失調，占24.3%。

強化員工訓練

何素秋指出，兒少保護屬於預防性工作，無論對照顧者提供親職訓練、支持資源，或一般社會大眾了解正確通報管道、友善對待兒少，都能助益於他們在愛與安全的環境中成長。她說，家外照顧及教育系統現已逐步進行跨部會整合與回應，讓不適任之托育或教保人員無所遁形，因此落實監督、強化員工在職訓練，無論規範嚇阻、教育知能，雙管皆重要。

衛福部指出，這10年來平均每年有20位兒少不幸遭父母、照顧者等家庭成員施虐死亡。而2019年度十大兒保事件前3名分別為身體傷害，3件；兒虐致死、性侵」及「殺子自殺類，各2件；疏忽致死，1件。

衛福部表示，兒少遭身體傷害有 67件，共7名2歲以下的嬰幼兒受害佔24.19%為最多，其中有2件遭到托育人員施虐；另外，年度兒保事件以疏忽致死所佔兒少死亡數24名為最多。

切勿公審或私刑

家扶基金會與媽咪愛合作，於11月29日至12月11日透過網路進行2019兒童保護概況調查發現，高達 76%的民眾對托育感到不放心，57%民眾覺得台灣兒虐現況嚴重，42%認為兒少安全指數不及格！。

9成民眾在通報觀念上，認為遇到疑似兒虐事件應先通報110或113，4.5%民眾會選擇在社群網站上求助。家扶基金會提醒，雖然透過網路傳遞可能引起高度關注，但卻有可能延誤救援時機，或將疑似受虐兒少的個資置於被辨識的風險，並不是正規通報管道，且未經警政系統的調查逕自「公審」或「私刑」，也易造成無法挽回的悲劇。

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