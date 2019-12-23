以為單純經痛? 竟是拳頭大巧克力囊腫惹禍

年僅30歲的柯小姐長期有經痛困擾，過去都是依靠止痛藥來緩解疼痛，近期止痛藥越吃越多仍疼痛難耐，加上經期腹瀉越來越頻繁，影響到工作甚至需要請假，經同事提醒才前往婦產科就醫。透過超音波檢查發現雙邊卵巢皆出現拳頭般大小的巧克力囊腫，屬於子宮內膜異位症的一種，也是造成她疼痛及經期腹瀉的主因。經手術移除囊腫並透過新型黃體素避免復發同時緩解疼痛，若十分是最痛，零分是不痛，柯小姐在治療前後分別由八分降到兩分，痛感改善後讓她不再眉頭深鎖，也不再需要止痛藥了。

收治該名患者的振興醫院婦產部李偉浩醫師說明，子宮內膜是子宮腔的內膜組織，而月經就是子宮內膜組織剝落，子宮內膜應存在於子宮腔，內膜異位顧名思義就是內膜長到子宮腔以外的地方，如柯小姐的子宮內膜位長到卵巢，經血積在囊腫裡面，形成俗稱的巧克力囊腫。

李偉浩醫師說明子宮內膜異位症治療可分為藥物或手術治療，但此疾病復發率高，即便手術後二年仍有20%的復發率，五年的復發率更超過50%，而且大約有1%的患者未來可能會進展到卵巢癌。因此，手術後仍需要長期用藥及追蹤，建議可透過新型黃體素藥物控制，突破過去藥物因副作用只能使用6個月的侷限，新型黃體素藥物使用2年復發率趨近於0%，對於患者是一大福音，可避免面臨再次手術與保留生育力。

最後，李偉浩醫師提醒，子宮內膜異位症好發在25至45歲之間的女性，最常出現的症狀就是經痛，正常女性雖然偶爾會有經痛的狀況，但通常只會在經期的前三天，倘若是子宮內膜異位症的患者，則可能整個月經週期都會疼痛，甚至在經期來臨之前就開始不舒服。因此，若發現使用止痛藥的頻率和劑量越來越強時，就建議前往婦產科檢查，及早發現及早治療。