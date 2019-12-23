親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

以為單純經痛? 竟是拳頭大巧克力囊腫惹禍

2019-12-23 00:00聯合線上／ 吳茜雯

年僅30歲的柯小姐長期有經痛困擾，過去都是依靠止痛藥來緩解疼痛，近期止痛藥越吃越多仍疼痛難耐，加上經期腹瀉越來越頻繁，影響到工作甚至需要請假，經同事提醒才前往婦產科就醫。透過超音波檢查發現雙邊卵巢皆出現拳頭般大小的巧克力囊腫，屬於子宮內膜異位症的一種，也是造成她疼痛及經期腹瀉的主因。經手術移除囊腫並透過新型黃體素避免復發同時緩解疼痛，若十分是最痛，零分是不痛，柯小姐在治療前後分別由八分降到兩分，痛感改善後讓她不再眉頭深鎖，也不再需要止痛藥了。

收治該名患者的振興醫院婦產部李偉浩醫師說明，子宮內膜是子宮腔的內膜組織，而月經就是子宮內膜組織剝落，子宮內膜應存在於子宮腔，內膜異位顧名思義就是內膜長到子宮腔以外的地方，如柯小姐的子宮內膜位長到卵巢，經血積在囊腫裡面，形成俗稱的巧克力囊腫。

李偉浩醫師說明子宮內膜異位症治療可分為藥物或手術治療，但此疾病復發率高，即便手術後二年仍有20%的復發率，五年的復發率更超過50%，而且大約有1%的患者未來可能會進展到卵巢癌。因此，手術後仍需要長期用藥及追蹤，建議可透過新型黃體素藥物控制，突破過去藥物因副作用只能使用6個月的侷限，新型黃體素藥物使用2年復發率趨近於0%，對於患者是一大福音，可避免面臨再次手術與保留生育力。

最後，李偉浩醫師提醒，子宮內膜異位症好發在25至45歲之間的女性，最常出現的症狀就是經痛，正常女性雖然偶爾會有經痛的狀況，但通常只會在經期的前三天，倘若是子宮內膜異位症的患者，則可能整個月經週期都會疼痛，甚至在經期來臨之前就開始不舒服。因此，若發現使用止痛藥的頻率和劑量越來越強時，就建議前往婦產科檢查，及早發現及早治療。

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

美加電子菸續肆虐 35歲以下青年受害大

2019-12-22 19:21

電子菸致慢性肺病 與E乙酸酯相關

2019-12-22 19:20

陳文琦、王雪紅慶聖誕 高唱奇異恩典

2019-12-22 16:42

乾癬的平日保「癢」 先擦乳液再擦藥

2019-12-22 16:23

全台血庫低於安全庫存 台北全都缺、台中最缺O型血

2019-12-22 16:14

甜甜黏牙的湯圓 是口腔蛀牙壞菌最愛的食物

2019-12-22 16:10

台版《天氣之子》場景！大溪玻璃棧道限時開放拍仙照

2019-12-22 14:43

大車職業駕駛年齡上限 交部擬有條件放寬到68歲

2019-12-22 14:31

五月天旋風機場捷運單日破10萬 桃捷公司年終肯定加碼

2019-12-22 14:00

消費點數跨年就蒸發 消基會：應制定定型化契約

2019-12-22 13:22

超商、超市年終點數清倉 你換了沒？

2019-12-22 13:22

愛肝達人站／百萬B肝帶原者 千萬別讓人生變黑白

2019-12-22 13:09

健康相談室／進補吃參 看體質 講適性

2019-12-22 13:08

保健看過來／喘、咳、心疼痛 要防心衰竭

2019-12-22 13:07

好好吃／130道、59種植化素食譜 3專家教你呷健康

2019-12-22 13:06

乾癬反覆發作是「排毒」？ 醫師說快就醫是王道

2019-12-22 12:20

冬至吃湯圓 中醫籲食補補腎、注意心臟疾病

2019-12-22 11:59

日本人妻主張收納不丟棄 365日蝸居整理法：混亂反彈先檢視擺位

2019-12-22 11:22

2019成新竹市得獎年 新竹市再獲台灣景觀大賞10獎

2019-12-22 11:09

臨終最合宜姿態 醫師：病主權讓人面對死亡時有選擇權

2019-12-22 11:05

巴逢颱風影響台灣？ 鄭明典：可能送來跨年水氣

2019-12-22 10:41

林佳龍臉書美照預告 台九線南迴23日正式通車

2019-12-22 10:34

巴逢颱風上午形成！ 周五起影響台灣天氣轉濕涼

2019-12-22 09:35

橋梁檢測、橋梁設計規範修正完畢 近期發布

2019-12-22 09:16

年輕人家中不願放祖宗牌位…理由讓長輩昏倒

2019-12-22 08:00

泌尿科醫師告訴您 50歲以上男性該注意這5件事

2019-12-22 07:59

巴逢颱風最快今生成！ 吳德榮：恐影響台灣天氣

2019-12-22 07:27

進補吃參 這些人太補適得其反

2019-12-22 07:19

吸不到氣、心微痛竟是心衰竭 50歲台幹返台治療

2019-12-22 07:18

科技執法 機車上蘇花改 自動照相取締

2019-12-21 23:07

西濱快速公路預計27日全線通車 農曆年前更優化

2019-12-21 22:44

台東地震規模4.2 最大震度3級

2019-12-21 22:33

分割連體嬰忠義當生命教育講師 王雪紅邀參加公益餐會

2019-12-21 19:43

拉著長輩玩桌遊 年假成就解鎖需要這4招

2019-12-21 19:22

【懶人包】聖誕季全台6都景點這樣玩！耶誕活動看這篇

2019-12-20 14:17

星宇航空拿到首航3航點航線證書 天天飛單日最多3航班

2019-12-12 20:36

影／雲林又有新生小白猴現蹤 全身雪白萌樣吸睛

2019-12-10 12:55

30歲後大轉行 他是具生化背景的金鐘製作人

2019-11-28 16:17

阿美族才子舒米恩 為了部落賠錢也要辦活動

2019-11-21 16:05
看更多

熱門文章

年輕人家中不願放祖宗牌位…理由讓長輩昏倒

2019-12-22 08:00

巴逢颱風最快今生成！ 吳德榮：恐影響台灣天氣

2019-12-22 07:27

道頓堀的「堀」竟念「哭」！10個旅遊日本會唸錯的漢字

2019-12-22 01:26

秒懂一周天氣！耶誕節暖烘烘 跨年恐有雨來亂

2019-12-22 19:29

巴逢颱風上午形成！ 周五起影響台灣天氣轉濕涼

2019-12-22 09:35

泌尿科醫師告訴您 50歲以上男性該注意這5件事

2019-12-22 07:59

東區「Sharetea歇腳亭」趕上倒店潮？ 業者回應了

2019-12-22 22:23

林佳龍臉書美照預告 台九線南迴23日正式通車

2019-12-22 10:34

「延禧攻略」吳謹言公主紗裙造型美翻！網：霸氣令皇貴妃，變身靈氣小仙女

2019-12-22 15:03

保健看過來／喘、咳、心疼痛 要防心衰竭

2019-12-22 13:07

紓解大車駕駛荒 交通部研議放寬大車駕照年齡上限

2019-12-22 16:18

台版《天氣之子》場景！大溪玻璃棧道限時開放拍仙照

2019-12-22 14:43

吸不到氣、心微痛竟是心衰竭 50歲台幹返台治療

2019-12-22 07:18

「黃阿瑪快閃店」招喚貓奴 阿瑪皇帽抱枕百項後宮周邊爆萌

2019-12-21 18:28

臨終最合宜姿態 醫師：病主權讓人面對死亡時有選擇權

2019-12-22 11:05

【樂齡心情】飛鴻／人到六十五歲以後

2019-12-22 06:00

日本人妻主張收納不丟棄 365日蝸居整理法：混亂反彈先檢視擺位

2019-12-22 11:22

保育類豆腐鯊擱淺綠島睡美人海灘 熱心遊客po文求助

2019-12-22 17:17

巴逢颱風影響台灣？ 鄭明典：可能送來跨年水氣

2019-12-22 10:41

7米長豆腐鯊擱淺綠島 救援人員趁漲潮送回大海

2019-12-22 18:04

冬至吃湯圓 中醫籲食補補腎、注意心臟疾病

2019-12-22 11:59

【家的形狀‧一個人也是家】方念萱／單身居家開箱照

2019-12-22 06:00

【節氣點滴】滿佳／冬至鹹湯圓

2019-12-22 06:00

史上最霸氣！快買「哥吉拉面紙盒」每一抽狂噴原子吐息

2019-12-22 12:18

歐洲「男模足球隊」回來了！ 全體帥穿合身西裝 堪比男子偶像團隊

2019-12-22 13:59

黑白色調機艙好時尚！日本新廉航ZIPAIR公開豪華內裝

2019-12-22 18:35

超商、超市年終點數清倉 你換了沒？

2019-12-22 13:22

五月天旋風機場捷運單日破10萬 桃捷公司年終肯定加碼

2019-12-22 14:00

全台血庫低於安全庫存 台北全都缺、台中最缺O型血

2019-12-22 16:14

旅拍必備輕巧微單眼 專業感、時尚度、文青風全都有

2019-12-22 12:59

亞尼克夢想村進駐遠百信義A13 新品美式「烏比派」必吃

2019-12-22 13:24

乾癬的平日保「癢」 先擦乳液再擦藥

2019-12-22 16:23

蕭亞軒靠「子彈唇膏」成功索吻鮮肉男友 色號曝光了

2019-12-22 17:08

加油要快！汽柴油連二漲 95無鉛漲破29元

2019-12-22 12:09

進補吃參 這些人太補適得其反

2019-12-22 07:19

「活體裝飾」油漆龜再現？ 動保志工：非常痛心

2019-12-22 20:23

甜甜黏牙的湯圓 是口腔蛀牙壞菌最愛的食物

2019-12-22 16:10

大車職業駕駛年齡上限 交部擬有條件放寬到68歲

2019-12-22 14:31

貝克漢子女受洗 貝嫂好閨密穿VB西裝幫忙打廣告

2019-12-22 12:53

乾癬反覆發作是「排毒」？ 醫師說快就醫是王道

2019-12-22 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top