她吃螺肉差點死 全台第一例塵蟎蝸牛過敏症

環境愈來愈差，加上接觸的食物種類愈來愈多，也增加過敏發生的機率。馬偕醫院日前收治一名15歲的女孩，曾因為在夜市吃熱炒螺肉，發生過敏性休克送醫急救；日前與家人到牛排館吃牛排時，牛排旁的小菜恰好也是螺肉，吃下一口馬上發生過敏，經證實是國際少見的塵蟎蝸牛過敏症候群，初步判定也是台灣第一例。

馬偕兒童醫院過敏免疫科資深主治醫師徐世達說，該名案例第一次發病時，恰好在吃熱炒，當天點的菜色多元，家人難以確定過敏原因，沒想到日前再次吃到螺肉就發生過敏，經過過敏原檢驗後證實是螺肉過敏。

徐世達說，螺肉過敏的案例國際也鮮少發生，多發生在嗜吃蝸牛的法國，其餘國家像是德國、歐洲國家等，瀏覽全球文獻目前僅有七到八個螺肉過敏的案例。

他說，螺肉過敏是相當特別的食物過敏原，與紅肉過敏的患者相同，同時都會對塵蟎過敏，其過敏的症狀都是血管性水腫，同時發生低血壓、產生氣喘，嚴重就會產生過敏性休克。

他解釋，紅肉過敏也是非常特殊的過敏，通常是人被蜱蟲咬到後，蜱蟲注射特殊的物質到人體內，使人體的肌肉蛋白出現變化，之後接觸到紅肉後就會出現食物過敏的狀況；螺肉過敏目前尚未得知是否也是循類似的機轉，但兩者都是很特殊的過敏。

國際上也有許多過敏案例是對軟體動物過敏，他也呼籲，過敏嚴重症狀來得又快又急，當出現食物副作用時，一定要儘速就醫，像是該名15歲的女孩，吃到螺肉後半小時內就迅速發作，送醫急救才救回，過敏症狀可透過減敏治療改善。