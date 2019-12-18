愛滋用藥不可停 一旦中斷危險增

你還以為愛滋病是「世紀黑死病」，無藥可治嗎？台灣愛滋病學會今天公布「國人愛滋認知調查」，九成的人自認了解愛滋病，但僅0.2％的人對愛滋有正確認知，且多數人認為愛滋感染者壽命較短。醫師表示，錯誤觀念帶來恐懼，更形成防疫的漏洞。

台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會針對520位18至40歲、有性經驗的男女進行「國人愛滋認知調查」網路問卷調查，發現民眾普遍缺乏對愛滋的正確認知。調查發現，有過性經驗的受訪者僅有兩成做過愛滋篩檢，更有七成五認為不需要接受篩檢。

但事實上，愛滋病毒的傳染途徑包括性行為、血液及母子垂直感染，只要發生不安全性行為如口交、肛交、陰道交或其他體液交換方式都有可能感染，因此只要有過性行為就應該要做篩檢，持續有無套行為則建議三到六個月至少篩檢一次。

另外，台灣愛滋學會理事長、台大醫院內科部醫師洪健清表示，目前愛滋藥物已可很好的控制愛滋，且過去依此需要服用許多顆藥物、副作用大，現在進步到一天只需一顆且副作用低。

洪健清說「治療即預防」，感染者只要接受治療、穩定服藥，平均餘命和常人無異，且只要病毒量降到小於200，維持測不到的狀態達六個月，也不會傳染給其他人。聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）則提出90－90－90計畫，希望在2020年前，達到90％感染者了解自己的狀況、90％知道自己狀況的感染者接受適當治療以及90％接受治療者成功抑制病毒量。

洪健清表示，截至今年11月，台灣愛滋新感染人數達10年最低，並達到「87－90－94」的成績。但他表示，藥物一定要穩定服用，不可中斷。一旦中斷可能造成抗藥性，以及造成發炎反應，使腎臟和、心血管的疾病發生率上升，反而更危險。