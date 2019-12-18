首批農業外展移工報到 預計從泰國引進7人

農業移工來台有譜了！為解決農業缺工問題，勞動部在今年4月開放乳牛飼育業及外展農務服務試辦計畫，不過因移工來源國對勞動契約有疑慮，簽訂驗證契約進度日前延遲卡關，據勞動部官員表示，現在泰國、菲律賓都已經受理，台灣也已經有3家外展機構向泰方送件，申請7名泰籍移工。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦表示，據統計，截至12月18日有25家外展農務機構申請初次招募許可，已核發給14家、總共148人，申請地分別在台中、雲林、彰化、高雄與苗栗，有農漁會、蔬果合作社等。

陳昌邦進一步說，14家已取得招募許可的外展農務機構，其中有6家取得入國引進許可函，可引進45名農業移工，另外有3家正在辦理國內移工的接續聘僱手續。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，目前泰國、菲律賓兩國的勞動契約驗證已過關，也有3家台灣的外展勞務機構送件，預計引進7名泰國籍移工。

至於印尼，則卡在印尼希望我國雇主能提供移工膳宿、來回機票，但我國主張應回歸勞動契約自由原則，交給勞資雙方談，不該由政府強制規定，日前已回函給印尼；越南海外勞工部門官員則預計在24日來台參訪。