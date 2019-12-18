味精十惡不赦？ 造成口渴的原因其實是鈉

味精。報系資料照 分享 facebook

味精長期以來背負著「有害健康」的標籤，無論是吃完飯感到口渴或是傷腎，常會怪罪是味精惹的禍，有些民眾甚是會對味精產生不良反應，營養師說，味精的成分其實就是麩胺酸鈉，化學成分就是胺基酸加上鈉，換言之，其實只要是吃太鹹，像是愛吃高度加工的食品、泡麵等，鈉含量高等，都可能造成身體的鈉水不平衡，而感到口渴，並非全都是味精的錯。

馬偕醫院營養室課長蔡一賢說，味精沒這麼可怕，味精源於昆布，從其中製造出味精，添加在食物中以增加鮮味，而味精含有一定的鈉含量，鈉才是讓民眾感到口渴的主要原因，因此有心臟病、肝腎疾病或是三高患者必須得注意。

一般而言，鹽巴為氯化鈉，其鈉含量約占四成；味精為麩胺酸鈉，其鈉含量約占一成多，而國健署建議每天鈉的攝取不應超過2400毫克，蔡一賢呼籲民眾可以依照此數據酌量使用鹽巴或是味精。

蔡一賢說，口渴是一種生理現象，表示體內可能出現「鈉水不平衡」，建議應該要即時補充水分，每天得喝滿2000毫升，平時愛吃重口味的民眾，也建議調整飲食習慣，降低鹽巴與味精的調味量時，可以增加使用香料，像是義大利香料等，讓嗅覺去取代味覺，即可漸漸吃得相對清淡，避免每天攝取的鈉含量過高。

對於味精，確實有一群人吃了之後會感到不適，蔡一賢說，特別像是外國人，不習慣吃到味精，常常吃完中國餐館後就出現不適感，被稱為「中國餐館症候群」或稱「味精過敏症」。

馬偕兒童醫院過敏免疫科資深主治醫師徐世達表示，其實味精並沒「過敏」的問題，頂多是味精不適症，或是吃了味精後的副作用，就像是有些人有乳糖不耐症，喝了牛奶會肚子不舒服一樣；真正的過敏反應是會產生尋痲疹、低血壓、鼻子過敏，甚至到休克等症狀，醫學上也尚未有任何根據顯示，味精會經過過敏機轉造成人體出現過敏反應，最多是食物的副作用而已。

徐世達也說，民眾不用這麼擔心味精，味精的化學式非常簡單，但也應該要多著重飲食健康，多喝水才是保健之道。