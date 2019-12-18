黃連素通血路降血脂？ 國健署：先不要！這三招才有效

常被網路廣告「種草」的民眾注意，近期網上常出現號稱史上最強黃連素「通血路」藥能同時治療高血壓跟糖尿病，誇張形容是中醫秘傳的大寶藏。這樣的廣告用語，總讓想擺脫三高威脅的民眾好心動，但衛福部國健署強調，想要「通血路」，首先應從飲食、運動、生活習慣控制等層面下手。

據衛福部最新國人十大死因報告，台灣10大死因中，有五種疾病與三高相關。有三高問題的民眾黃小姐在國健署健康九九網站中的「疑問醫答」專區中問到，聽聞黃連素能加強心肌的收縮力，可用其製成的通血路藥治療高血壓跟糖尿病。國健署強調，從西醫觀點來看，沒有名為「通血路」的藥。

國健署進一步說明，血路不通的原因是當動脈血管粥狀硬化發生時，會形成一種類似脂肪沉積的瘢塊，當已形成的瘢塊撕裂或破裂後會造成血液凝集，並形成血塊阻塞冠狀動脈造成心臟缺氧，這種情況稱為冠狀動脈栓塞或冠狀動脈阻塞。

國健署說，坊間常聽到「通血路」，是較通俗的說法，是為了讓民眾了解降低膽固，也就是低密度脂蛋白的含量，可以預防血管被硬化的斑塊阻塞形成動脈硬化。提醒民眾想要「通血路」降低血脂，千萬不要隨便購買來路不明的成藥。