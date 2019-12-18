YouBike不給外國人借？ 交通局：即日起居留證號可註冊

北市府為進一步推動公共自行車傷害險，要求微笑單車12月起新註冊的會員，必須輸入身分證字號、出生日期等實名資料強制投保，近來卻傳出持有居留證的外國人無法以居留證號註冊，沒辦法租借單車，抱怨北市府搞歧視；對此，交通局今表示，即日起居留證號可註冊新會員。

北市去年10月推出公共自行車傷害險，民眾只要在微笑單車公司「公共自行車保險平台」，登錄身分證字號及生日，最高可享100萬元保障。為確保民眾騎乘安全，本月起規定新註冊會員一定要輸入個資投保才能註冊，不同於以往只要輸入手機綁定電子票證(悠遊卡、一卡通)。

不過日前有外籍人士在「外籍居民協會」臉書貼文，指微笑單車公司告知外國旅客，悠遊卡租車服務，本月起將只能給本國人使用，外國旅客、持居留證者僅能使用信用卡或是金融卡，到註冊機進行臨時一次性租車。

但因刷卡租車單次押金就要2000元，與高雄City Bike開放具永久居留外國人持一卡通租車相比，被外籍人士批評是差別待遇、不利推廣觀光，也有人認為受到歧視。