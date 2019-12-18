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近2成育齡婦女貧血 醫憂胎兒發遲緩、產後大出血奪母命

2019-12-18 14:23聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

據衛福部國健署調查發現，我國育齡婦女近二成有貧血問題，攝取鐵質能減少貧血狀況，但我國女性鐵攝取量幾乎未達標。醫師說，女性缺鐵不只造成自身健康問題，懷孕期間鐵不足，造血功能不佳，當發生產後大出血，可能休克、死亡，更可能因血氧量不足，導致胎兒生長發展遲緩。

國民健康署2015-2018年國民營養健康狀況變遷調查結果，以血紅素濃度小於12g/dL視為貧血標準，我國15至49歲育齡婦女貧血的比率為18.6%，鐵的攝取觀察到，我國1至44歲女性鐵質攝取量都低於建議值，其中13至15歲、16至18歲及19至44歲差距最大，也就是攝取最不夠。

國健署婦幼健康組簡技陳麗娟說，女性進入青春期後至更年期前，每月皆會有經血的流失，為出現貧血的高風險族群，貧血症狀包含容易感到疲勞、嗜睡、頭暈、體能衰退、臉色蒼白等，其中最常見的類型即為缺鐵性貧血。

缺鐵年齡層正好包含育齡婦女，台灣婦產科醫學會理事長黃閔照說，若進入懷孕階段，提供另一個生命使用鐵質，孕婦會因生理變化而增加血液量，鐵質總取量增加四成；若母體缺乏鐵、嚴重貧血，分娩時遇到大量出血，血色素低落、代償能力不足，最嚴重可能休克、喪命。

懷婦缺鐵更可能波及腹中胎兒，黃閔照說，鐵是製造母體及胎兒血紅素的重要元素，若懷孕期間鐵缺乏，血氧濃度、紅血球攜帶的營養素不夠，可能導致胎兒早產、低出生體重，可能造成寶寶生長發展遲緩。建議月經量多、月經超過七天的女性，建議就醫進行血液檢查，在醫師指導下補充鐵劑。

婦女不可忽視孕前儲備鐵質等營養重要性。據國健署「國人膳食營養素參考攝取量」建議，成年女性每日建議鐵攝取量為15mg，在符合「豆魚蛋肉一掌心」份量下，食用含鐵量高的食物，如文蛤、章魚、蚵仔等海產類、紅色肉類等。

但富含鐵質的動物性食物常含有高量脂肪，而深綠色蔬菜的鐵吸收率雖然較低，也可作為部分鐵質的來源，如莧菜、甜碗豆、紅鳳菜等，建議用餐中或餐後一起食用富含維生素C的新鮮當季水果，可促進鐵吸收。

我國育齡婦女近2成有貧血問題，醫師提醒，女性缺鐵不只造成自身健康問題，懷孕期間鐵...
我國育齡婦女近2成有貧血問題，醫師提醒，女性缺鐵不只造成自身健康問題，懷孕期間鐵不足，造血功能不佳，當發生產後大出血，可能休克、死亡，更可能因血氧量不足，導致胎兒生長發展遲緩。圖／ingimage
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