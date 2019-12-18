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台6家航空防疫達標 麻疹保護力近9成傲國際

2019-12-18 12:58中央社 記者陳偉婷台北18日電

多家台灣國籍航空公司今天獲防疫安全優等企業獎，空勤、地勤的麻疹疫苗接種防護力近9成，防疫措施優於國際，長榮更獲金質獎肯定。遠航雖各項評比都達標，但未出席領獎。

衛生福利部疾病管制署、交通部民用航空局及勞動部職業安全衛生署，在今年舉行國際首創的「2019航空公司傳染病防治整備及應變管理獎勵計畫」，包含中華航空、長榮航空、立榮航空、華信航空、台灣虎航及遠東航空等6家航空參加評核。

評核團隊召集人張峰義上午在記者會表示，評核三大重點為平時整備、職場安全衛生及緊急應變及項下25項指標。結果發現，國籍航空的防疫作為不比國際差，甚至做得比國外航空好。

張峰義說，以麻疹疫苗接種來說，台灣國籍航空公司地勤、空勤人員的保護力達到近9成，對於傳染病的防治，台灣視之為天大的大事，國際很多國家不見得能做的如此細緻。此外，旅客若有需要，也可跟航空公司索取外科口罩；若因身體不適想要退票，也都能友善協助，各航空都努力阻斷傳染病跨境傳播的風險。

6家國籍航空公司都符合評核標準，華航、長榮、立榮、華信、虎航都派代表出席頒獎典禮；近日停飛風波的遠航，未能出席。

長榮航空則因重視航空防疫安全，公司對員工接種麻疹疫苗給予補助，且唯一建置專屬「醫務系統」，管理員工疫苗接種及健康情形等，獲頒金質獎。

疾管署署長周志浩表示，國際間交流熱絡，傳染病跨境傳播的風險也隨之增加，只有透過落實航空防疫，才能降低境外傳染病威脅。

疾管署也提醒，民眾安排出國旅遊時，除可選擇搭乘航空防疫安全優等企業的班機外，也記得事先蒐集旅遊目的地相關防疫資訊，必要時可至旅遊醫學門診諮詢，並於旅遊期間做好防護措施及隨時留意身體狀況，確保旅途健康。

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