地震震度細分8級變10級 精準救災

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說明新的震度分級表。 記者潘乃欣／攝影 分享 facebook

明年元旦起實施

中央氣象局比照日本、美國修改地震震度分級表，由八級改為十級，明年元旦起實施，作為我國防災和應變的參考依據。原本分零到七級，修改後為零到四級、五強、五弱、六強、六弱與七級，共十個等級。

氣象局今天說明新的震度分級表，描述內容分為人的感受、屋內情形和屋外情形三面向。例如四級讓睡眠中的人幾乎都會驚醒；屋內會導致房屋搖晃，部分物品掉落；屋外山區可能會有落石，極少數地區的電力和自來水可能中斷。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，新震度表背後計算方式不同，零到四級用學者徐明同提出PGA公式，五弱至七級用台大地質系教授吳逸民等學者提出的PGV公式。

陳國昌說，目前地震只分八級，其中五級（強震）和六級（烈震）級距區間較寬，不利區分災情差別。例如去年2月6日花蓮地震，太魯閣、南澳等地達七級，另有相當大一片區域落在六級，堅固房屋還可能破損或倒塌，難去找到最優先救災的地方。

陳國昌也說，台灣氣象量測儀器更敏銳了，地震站分布也更密集，測站在小規模地震時解析到高震度，因此發布高震度地震報告，但其實高震度只出現在部分地區，且時間維持很短暫，不會造成災害，氣象局認為需調整震度分級。

陳國昌說，一般大眾運輸、橋梁等單位認為五級以上會造成損害，要加強巡檢，不過很多時候五級沒災損，於是有些單位自制判定標準。氣象局針對1370個地震分析，才做出新震度表，更能協助判斷災情。

陳國昌說，台灣地震本分六級，921地震後增加第七級。以前的震度是用文字敘述，但認為太麻煩，才改用數字來表達地震造成的情形。