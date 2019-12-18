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台大院方首開先例 醫護成功爭取返鄉投票

2019-12-18 12:41聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

隨著選情白熱化，投票日逼近，醫護人員也積極爭取返鄉投票，台大醫院員工經過一番爭舉，院方開了先例，首度將投票日比照國定假日，大部分醫院員工在投票日當天可有全天休假，安心返鄉投票。

台大醫院企業工會今早於臉書發出公開聲明指出，刀房與麻醉科昨告知工會，院長已做出決議，投票日當天刀房僅保留急診刀兩線以及部分門診刀，等於大部分的工作人員這天可以有全天休假，各單位內部提早討論安排，員工應可安心返鄉投票。不過公職護理師最後仍需以抽籤方式來決定出勤，只能分成上下半天班，讓出勤者外出投票。工會希望未來不分勞基法或公職人員，院方排班的方式應以所有員工的投票權益為核心考量。

工會指出，台大醫院開刀房共有200多名護理人員，麻醉科護理師加上醫師也有150人左右，是醫院很大的部門，過去上述人員比較沒有參與工會。最近因為渴望爭取返鄉投票，相關同仁也開始踴躍向工會反映各式勞動條件問題，也順利爭取到投票權益，呼籲更多員工加入並支持工會，讓員工的聲音更有力量。

台大醫院院方表示，原本周六就是東址開刀線略為減少、西址和兒醫刀房不開，國定假日和周日才會只留急診刀和少部分東址門診刀。過往投票日都是周六，過去都直接按照周六作法，但今年因許多同仁特別提出要求，希望返鄉投票，因此院方從善如流，首度將周六投票日比照國定假日，即只留急診刀和少部分東址門診刀。

院方強調，這次做法也與國定假日、週日相同，並無更為減少。台大醫院醫療事務室主任陳晉興也說，周六本來就沒有門診，急診手術不受影響，這次只是排程手術不排投票日這天，民眾不需擔心。

台大醫院。 圖／本報資料照
台大醫院。 圖／本報資料照
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