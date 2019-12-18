小五學生患心室頻脈 裝植入式心臟自動去顫器防猝死

猝死不是老人專利，年輕人也要重視！一名國小五年級學生，品學兼優也是大隊接力選手，卻曾發生暈倒、喘不過氣的情形，經醫師確診罹患心室頻脈，隨時有猝死風險，接受建議裝置「植入式心臟自動去顫器」，雖之後還曾昏倒，但去顫器主動偵測，即時挽救命。該學生還特別畫了心臟和去顫器共存的一幅畫，感謝醫師。

中國醫藥大學新竹附設醫院內科部部長、也是心臟血管科主任林圀（讀音唸國）宏指出，世界衛生組織定義猝死是從出現症狀到死亡，不到24個小時的時間；而猝死有90%是心臟病所造成，尤其是急性心肌梗塞。猝死可能發生於任何年齡、任何時間與任何人身上，通常沒有徵兆，是「無聲殺手」。

林圀宏表示，心因性猝死一旦發生，順利拯救生命的機率很低，因此「初級預防」的觀念很重要，「希望在意外發生前，就能事先預防來挽救寶貴生命，而不是意外發生時再求救錯失黃金時間。」。

他建議五大症狀族群要定期接受四大檢查，包含曾經感到心悸、胸悶併有暈眩、甚或昏倒、或是家族年輕成員曾經發生猝死，建議做心臟超音波、24小時心電圖、運動心電圖 或是心律不整基因檢測，早期檢查早期發現潛在危險因子，早期預防早期治療。