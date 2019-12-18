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給檢察官足夠時間還原兒虐真相 律師盼兒少法修訂

2019-12-18 12:08聯合報 記者羅真／台北即時報導

台灣兒童暨家庭扶助基金會今日邀請醫師、律師共同討論兒少保護相關工作，談及法律制度面限制。律師表示，針對重大兒少保護事件，應給檢察官更充分的時間還原真相。主管機關應考慮修訂「兒童及少年福利與權益保障法」，規範最輕本刑三年以上的兒少保護事件得上訴到最高法院。

律師林瓊嘉表示，「刑事妥速審判法」第八條規範，案件自第一審繫屬日起已逾六年且經最高法院第三次以上發回後，第二審法院更審維持無罪判決，不得上訴於最高法院。簡言之，若一審無罪、二審無罪，檢察官就無法為孩子上訴到最高法院。

但是還原真相需要時間，林瓊嘉曾遇過兩個來自不同家庭的孩子遭遇同樣的性侵事件，其中一個孩子因為被告一次遭判無罪、一次遭判有罪而得以上訴到最高法院，另個孩子則因為被告兩次均獲判無罪而不得再上訴。那個無法上訴到高院的孩子如今念小學了，仍無法擺脫受害陰影，會問媽媽「我沒有說謊，為什麼法律不站在我這邊？」

林瓊嘉表示，針對重大兒少保護事件，應給檢察官充分的時間還原真相。主管機關應考慮修訂「兒童及少年福利與權益保障法」，規範最輕本刑三年以上的兒少保護事件，即使被告一審、二審無罪，案件仍應有上訴到最高法院的救濟機會。

台灣兒童暨家庭扶助基金會今日邀請醫師、律師共同討論兒少保護相關工作，談及法律制度...
台灣兒童暨家庭扶助基金會今日邀請醫師、律師共同討論兒少保護相關工作，談及法律制度面限制。律師林瓊嘉（後排左一）表示，針對重大兒少保護事件，應給檢察官更充分的時間還原真相。記者羅真／攝影
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檢察官性侵

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