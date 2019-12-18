潮枋鐵路電氣化通車在即 普悠瑪先上演搶票大戰

南迴鐵路電氣化工程預定明年底通車，先行完工的潮州至枋寮段將於20日通車，普悠瑪、自強號、區間車延駛到枋寮站，最受關注的普悠瑪每天上午由台北南港站出發，下午在枋寮站更改號次北返，因只要4小時45分且票價低於高鐵，線上開賣後，一周內的枋寮北上車票幾乎被搶訂一空；枋寮鄉長陳亞麟說，鄉親惱於一票難求，將去函台鐵增開並彈性保留座位。

環島鐵路電氣化最後一哩路「南迴鐵路電氣化計畫」，路線全長123.4公里，工程經費276.13億元，全線預計明年底電氣化通車，其中，先行完工的潮州至枋寮長約25.2公里，上月已履勘並完成相關測試，本月20日通車，普悠瑪、自強號、區間車均延駛到枋寮站，新左營─枋寮間每日班次將由現行30列次增加為60列次，其中開行區間快車22班，可大幅減少轉乘時間。

配合南迴鐵路潮州枋寮間電氣化通車，台鐵在官網宣布20日起微調時刻，共影響180班次，20日首班駛入枋寮載客的111車次普悠瑪，當天上午7時42分從台北南港站發車，迄站由潮州站改為枋寮站，中午12時半抵達後更車次為136次，下午2時38分發車，晚上7時21分抵南港站，全票1003元，時間約4小時45分；行政院長蘇貞昌23日上午在台東主持南迴拓寬改善工程通車儀式後，中午到台鐵枋寮站搭電聯車至潮州站參加通車儀式。

潮州枋寮間電氣化20日通車，台鐵在線上開賣，普悠瑪一周內枋寮北上的車票幾乎被搶訂一空；張姓枋寮鄉民說，今天上網發現20至23日已訂不到票，過去搭車到台鐵新左營站換搭高鐵，北高直達車1小時36分車程，加上轉車和等待時間，至少需近3小時，票價1538元，普悠瑪枋寮到台北4個半小時，免去轉乘時間，只需1003元，成為優先選擇，已有一票難求的心理準備。