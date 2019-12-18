餐前吃水果可減食量 重點要有這個動作

冬天活動量減少，擔心食量照常會發胖，餐前吃點水果有幫助嗎？營養師覺得可行，但還是要提醒，餐前水果的份量要依照甜度去調整，如果吃了太多高糖水果，還是會導致熱量爆表。如果懶得咀嚼，改成喝一大杯果汁，恐怕除了熱量肯定爆表，還會加速脂肪生成。

根據世界衛生組織建議，成年人每日的糖攝取量應低於總熱量10%，低至5％更理想。也就是說，如果一個成人每日建議攝取熱量2000大卡，來自糖的熱量應低於100至200大卡，以每公克糖4大卡換算，每天糖攝取量應低於50克。

新光醫院營養師李雨珊表示，水果的甜度主要取決於含糖量，一份拳頭大小的水果，含糖量大約在10到15公克之間，如果吃很多高甜度水果，加上來自其他食物、飲料的糖分，很容易就超過每日建議量。

李雨珊表示，可以先查詢自己喜歡吃的水果含糖量大約是多少，再換算出每餐前可以吃多少份量，記得要少算一點，才能預留一些空間給來自其他飲食的糖攝取量。基本上，越甜的水果就越要節制，特別若攝取水果的目的是餐前增加飽足感，建議以耐嚼、高纖、低糖的水果就是首選，例如芭樂、蘋果、番茄。

李雨珊說，餐前吃水果帶來的飽足感，不只是來自於水果本身，很大一部分也來自於咀嚼這個動作，會刺激大腦的飽食中樞，所以如果懶得咀嚼、吃得太快，效果就會大打折扣，更不要貪快，以為喝一大杯現打果汁就好。