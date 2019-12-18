疾管署首創航空防疫獎 五航空公司出席

近年麻疹、瘧疾等流行傳染病皆有境外移入案例，使航空防疫成為飛安問題中重要一環。為降低傳染病跨境傳播的風險，衛福部疾病管制署，在與交通部民用航空局及勞動部職業安全衛生署合作下，今年舉辦國際首創的「2019航空公司傳染病防治整備及應變管理獎勵計畫」，聯合國內眾家航空公司，打造全面防疫網絡。

經評鑑後，疾管署今日舉行「飛向健康，攜手防疫」航空防疫安全頒獎典禮。包含中華航空等六家航空公司獲得防疫安全優等企業獎，其中中華航空人資處副總葉紹鼎、立榮航空副總劉同義、台灣虎航營運長賴俊廸、長榮航空首席副總何慶生、華信航空副總張酉光五家航空出席外，長榮航空同時獲得航空防疫安全金質獎，並由疾管署署長周志浩、評核團隊召集人張峰義授獎。

評核團隊召集人、三總內科部教授張峰義表示，本計畫評核團隊由傳染病防治及感染症、空港檢疫、航空安全及職業安全衛生等專家組成，針對「平時整備」、「職場安全衛生」及「緊急應變」三大重點防疫指標，及重點項目下如警示、危機應變等25要點，進行書面審查及實地評核。

張峰義說，今天出席的我國籍五家航空公司，對於疑似傳染病須暫緩搭機之旅客，皆能協助退換票及提供相關友善協助機制；同時第一線空勤與地勤人員，透過航空公司積極推動MMR疫苗接種，對麻疹保護力已達87%以上。不只確保旅客健康權益，也提供員工更健康安全的工作環境。

對於媒體提問遠航是否也獲獎，張峰義表示，遠航也有參與該計畫評鑑並獲得優等，但因近來遠航內部事件，遠航主動表示不便出席，故本次頒發五家航空。

獲雙獎肯定的長榮航空首席副總何慶生表示，長榮體系一直以來重視防疫安全，給予員工多項疫苗補助外，並建置專屬醫務系統來管理員工疫苗接種情形，來保障職場及旅客健康。