林佳龍：交通四通八達 最後一哩路是Bike

交通部今天發表「Koinonia:交通就是感動—2020運輸政策白皮書」一書，交通部指出，2020年版運輸政策白皮書是依據交通部長林佳龍「人本交通、與民同行」的願景目標，安全、效率、品質及綠色施政主軸出發，擘畫運輸部門共同的施政藍圖。交通部長林佳龍表示，不能以都會的需求制定交通政策，交通應該要四通八達，而最後一哩路就是建構便利的公共單車。

交通部發表的運輸政策白皮書除了總冊之外，還包含陸運、海運、空運、運輸安全、智慧運輸、綠運輸、運輸部門因應氣候變遷調適與防災等七分冊。該書包含107項策略，包含強固運輸安全體系、健全調適防災作為、強化運輸系統效能、促進運輸產業發展、落實人本交通理念、支援觀光旅遊開展、推動智慧運輸應用、順應國際綠色潮流等。

運研所表示，為了讓前瞻運輸政策能更貼近民眾，以淺顯易懂的語言，和各界充分溝通，運研所特別淬煉各分冊精華，出版「Koinonia:交通就是感動—2020運輸政策白皮書」，該書由林佳龍命名。

交通部長林佳龍表示，交通就是交流與溝通，一定是雙向或者的是多方的，要以人本交通的理念來找一個字眼，所以他用koinonia，這個字就古希臘文代表交通以及感動。

林佳龍表示，鐵道不只是包含交通服務，也有觀光等各式生活需求，根據國土計畫，交通部有責任規畫各地交通路網，鐵道局優化台鐵幹線，預計十年後，西部高鐵與東部快鐵將建構全國六小時環島生活圈。

林佳龍說，對於未來高鐵近一步的發展、台鐵的轉型，城際的交通如何跟都會交通系統結合，「交通部要研究的就是這個啊」，由地方政府要提案，變成一個複合式大眾運輸的體系。