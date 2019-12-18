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5%民眾遇兒虐事件先po網 家扶：可能延誤救援時機

2019-12-18 11:18聯合報 記者羅真／台北即時報導

台灣兒童暨家庭扶助基金會蒐集今年1月至11月兒童保護相關報導，總計有345名兒少受害、68個無辜生命來不及長大，最小被害人僅出生6天就逝世。通報是介入改變的機會之一，不過家扶基金會調查發現，近百分之五民眾會在社群網站上求助，但這非正式通報管道，還可能釋出個資或延誤救援時機。

家扶基金會與媽咪愛合作於11月29日至12月11日進行網路問卷調查，共蒐集1693份有效問卷。調查顯示，五成七民眾覺得國內兒虐現況嚴重，四成二認為兒少安全指數不及格，七成六民眾對托育感到不放心。不過在通報觀念上，有近百分之五民眾會選擇在社群網站上求助。

家扶基金會執行長何素秋表示，社群網站並非正式通報管道，發文雖然可能引起高度關注，但也可能延誤救援時機，或將疑似受虐兒少的個案資料置於被辨識的風險。另外，未經警政系統調查就號召群眾「公審」或「私刑」，亦可能造成無法挽回的悲劇。

律師林瓊嘉表示，群眾撒冥紙、丟雞蛋不僅可能妨害公務、妨害秩序，過去還曾發生一名女童遭嚴重性侵，大批民眾心疼而到警局外叫囂謾罵，但正因此，一度自白坦承犯案的被告改口受媒體眾人所迫才承認犯罪，導致後來自白不被採納，「群眾公審反而可能給犯罪者很好的脫罪藉口」。

家扶基金會同時公布去年度兒少保護個案統計數據，數據顯示，施虐者以父母親比例最高，父親占五成、母親占四成三、父母同居人近百分之五、手足近百分之二。施虐者本身相關因素當中，四成七有教養問題、三成一有情緒行為問題、兩成四有婚姻失調、一成六為貧困、百分之八為失業、百分之七有精神疾病、百分之五為未婚或未成年生育、百分之五負債、百分之五為入獄服刑。

何素秋表示，兒少保護的預防性工作應重視追查施虐者的施虐原因與成長歷程，更要教育全民讓每個孩子從小在健康安全環境長大，日後才會成為人格健全的家長。

台灣兒童暨家庭扶助基金會今公布年度兒少保護事件與網路問卷調查，呼籲全民正視兒虐預...
台灣兒童暨家庭扶助基金會今公布年度兒少保護事件與網路問卷調查，呼籲全民正視兒虐預防工作。記者羅真／攝影
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