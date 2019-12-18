5%民眾遇兒虐事件先po網 家扶：可能延誤救援時機

台灣兒童暨家庭扶助基金會蒐集今年1月至11月兒童保護相關報導，總計有345名兒少受害、68個無辜生命來不及長大，最小被害人僅出生6天就逝世。通報是介入改變的機會之一，不過家扶基金會調查發現，近百分之五民眾會在社群網站上求助，但這非正式通報管道，還可能釋出個資或延誤救援時機。

家扶基金會與媽咪愛合作於11月29日至12月11日進行網路問卷調查，共蒐集1693份有效問卷。調查顯示，五成七民眾覺得國內兒虐現況嚴重，四成二認為兒少安全指數不及格，七成六民眾對托育感到不放心。不過在通報觀念上，有近百分之五民眾會選擇在社群網站上求助。

家扶基金會執行長何素秋表示，社群網站並非正式通報管道，發文雖然可能引起高度關注，但也可能延誤救援時機，或將疑似受虐兒少的個案資料置於被辨識的風險。另外，未經警政系統調查就號召群眾「公審」或「私刑」，亦可能造成無法挽回的悲劇。

律師林瓊嘉表示，群眾撒冥紙、丟雞蛋不僅可能妨害公務、妨害秩序，過去還曾發生一名女童遭嚴重性侵，大批民眾心疼而到警局外叫囂謾罵，但正因此，一度自白坦承犯案的被告改口受媒體眾人所迫才承認犯罪，導致後來自白不被採納，「群眾公審反而可能給犯罪者很好的脫罪藉口」。

家扶基金會同時公布去年度兒少保護個案統計數據，數據顯示，施虐者以父母親比例最高，父親占五成、母親占四成三、父母同居人近百分之五、手足近百分之二。施虐者本身相關因素當中，四成七有教養問題、三成一有情緒行為問題、兩成四有婚姻失調、一成六為貧困、百分之八為失業、百分之七有精神疾病、百分之五為未婚或未成年生育、百分之五負債、百分之五為入獄服刑。