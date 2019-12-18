生物相似藥 可為健保財務平衡助一臂之力

和信醫院藥劑部副主任姜紹青指出，生物相似藥上市後，約可節省200億美金，對各國的醫療健康保險財務上都有很大的助益。記者蔡怡真／攝影 分享 facebook 在醫療科技的帶動下，生物藥品十餘年來帶給病患生活品質上的提升，但費用昂貴，每年健保給付在生物藥品達百億元以上。近年這些藥品專利陸續到期，國內已有8件生物相似藥上市，這些療效相同的藥品，與原開發廠參考藥價差約15%，藥界人士指出，若將其納入健保，一年可節省約數十億元，是解決健保財務困境的選項之一。

和信醫院藥劑部副主任姜紹青指出，全世界藥費花最多的前10名藥品，有8個都是生物藥品，其中7個陸續過專利期，目前這些生物藥品大概有610億美金的市值，生物相似藥上市後，大概可以降低1/3的藥價，可節省200億美金，對各國的醫療健康保險財務上都有很大的助益。

姜紹青指出，生物藥是在活體細胞中進行製作，因此，無法像小分子藥，在實驗室裡人工合成大量複製，因此，就是原開發廠也無法製造出每一批結構完全相同的藥品，在此觀察之下，病患雖然長期使用原開發廠的生物藥，其實是他們也在不同時間中接受了原廠自己生產的生物相似藥。生物相似藥是參考原開發廠研發製造而成，這些生物相似藥品，必須有一樣的第一級線性結構，即胺基酸序列必須完全相同，且生物相似藥所達到的療效必須高度相似，以致於在人體療效與副作用都與原開發廠藥品相當。一個生物相似藥的上市，最重要的是其物理化學、生物性、與功能性之分析，及至少有一個第一期與第三期的臨床試驗，確認前面的物化生物與功能分析是正確的。

目前，台灣已有生長激素、胰島素、抗免疫風濕及抗癌藥品等8件生物相似藥上市，有健保給付的已經有4個，依據健保的給付標準，其藥價為原開發廠藥品的85%，藥價上確實降低不少，但對醫院的吸引力並不高，姜紹青直指，因為台灣沒有像歐美國家有配套措施，加上醫界及民眾對生物相似藥仍不夠了解。

歐洲是最早對生物相似藥提出對應措施的地區。英國從2015年開始，就大量使用生物相似藥，而省下來的錢則用於民眾的醫療需求，例如：聘用更多的護理人力，提升醫療品質，也可以將節省的資源挹注於新醫療科技的預算、爭取更多創新新藥納入健保給付。

在挪威，則是國家採購，以強制的作法介入，再搭配教育宣傳，讓民眾了解生物相似藥為社會帶來的價值。美國、澳洲也在官方網站設立衛教平台，甚至拍攝影片宣傳相關知識。