台人偷拍裸湯照遭日人抗議 網友怒「丟盡台灣人臉」

原PO稱這位台灣旅客赴日旅遊時，未經同意偷拍泡湯民眾，引起許多日本人不滿。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

民眾出國旅遊時，除了要維持禮節、遵從當地禮儀習俗外，千萬不要觸犯當地法律，以免惹上不必要的麻煩。一位網友昨日上網發文，表示自己收到日本友人聯合發來的抗議訴求，說有位台灣人在赴日旅遊時，偷拍當地日本人裸湯的照片並放上網路，而這種未經他人同意偷拍裸露下半身的行為，已經嚴重觸犯刑法，對此原PO相當氣憤，表示台灣在國際上的名聲就毀於一旦，痛批偷拍者「喪盡天良，實在丟盡台灣人的顏面」。

原PO昨日在「爆料公社」發文，指出有台灣人赴日旅行時，未經同意偷拍日本溫泉風呂內的照片，而照片內甚至出現泡湯民眾的裸身照片，這位遊客除了將照片放到自己的Instagram頁面中，甚至戲稱「真的真的很難得，可以看到這麼多遛鳥俠」，引起許多日本人的不滿，紛紛向原PO傳訊，抗議此人的作為。

日本人透過翻譯寫道「日本人對隱私非常敏感，俗話說入境隨俗，台灣人赴日本湯泉偷拍盜攝，並將偷拍日本人的照片張貼在Instagram炫耀一搏友人開心愉悅，並未經他人同意偷拍裸體下半身照片，此行為已嚴重觸犯刑法，令眾多日本人憤怒。」對此原PO也表示這種行為丟盡台灣人的顏面，他說「台灣是個美麗的國家，有著充滿人情味及熱情的寶島，卻被這些無恥之徒的行為，台灣前輩多年來辛苦建立而起的國際優贊形象名聲卻將毀於一旦，實在痛心！」

而網友們也為這位台灣旅客的行為感到丟臉，紛紛留言表示、「這種人真的很可惡，支持他被跨國提告，下細下井」、「就是有這種不尊重人的台灣人，你這樣等於是廁所偷拍女孩上廁所的犯罪行為」、「很丟臉，這是基本常識吧，怎麼能偷拍呢」、「可不可以不要讓這種人回國」、「沒水準，丟臉丟到國外去」。