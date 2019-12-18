產後肚皮鬆垮垮 醫師教幾招恢復緊實度

現代的懷孕女性愈來愈注重保養，控制飲食，吃得對不怕體重過度增加，也會護理皮膚，不讓妊娠紋出現，不過，所有產後的女性不可避免的就是「肚皮鬆弛」，醫師建議，產後女性可以穿上塑身衣或是束腹帶，同時配合運動讓鬆弛的肚皮能漸漸恢復過往，若要靠醫美協助，則可考慮使用電波拉皮重拾緊實效果。

開業整形外科醫師陳志軒表示，產後肚皮鬆弛是許多女性的痛，門診有許多自然產或剖腹產的媽媽來諮詢，女性在懷孕期間，肚皮會被寶寶撐大，筋膜也會因為懷胎10月的過程變得鬆弛，多數媽媽都知道產後要穿上塑身衣、束腹帶幫忙恢復緊實，特別是剖腹產的媽媽，使用束腹帶更能幫助傷口癒合的效果。

陳志軒表示，穿上塑身衣可幫助產後婦女骨盆腔更快恢復原位，讓骨盆周邊的組織可以恢復彈性，但是對於肚皮恢復原來的緊實度，塑身衣的效果有限，多數都是靠身體本身的修復力，大約產後半年就是人體自我修復的極限。

產後運動可以幫助恢復鬆弛的皮膚，不過，有些女性產後身體會比較不舒服，加上要照顧嬰兒，體力通常耗盡，也使運動效果不彰，其實防堵肚皮產後鬆弛，生產前就應該維持運動的習慣，包含核心等。

不過，當穿塑身衣、運動等方式都無效時，可透過電波拉皮改善，陳志軒說，肚皮分三層，第一層是表皮和真皮，第二層是皮下組織和脂肪層，第三層是腹部的筋膜和肌肉層。

陳志軒說，媽媽們可以自我檢測，用手捏捏看肚皮的「皮下脂肪」，如果捏起來厚厚的就是「脂肪」，適合冷凍減脂或抽脂手術；如果捏起來很鬆，皮可以拉得很開則屬於「鬆弛」，可以做電波拉提緊實肌膚；如果是筋膜和肌肉層變鬆造成的「腹直肌分離」，則需手術改善。

陳志軒表示，療程大約一次就能達到效果，只是在電波的過程中民眾會感到疼痛，通常會敷麻藥或是採取舒眠麻醉，近年的機器不斷改良也已經有施打電波雷射時搭配震動，轉移患者的注意力，也能舒緩疼痛。