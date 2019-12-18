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明後天感受最涼 北部下探15度低溫

2019-12-18 09:23聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

東北季風增強影響，今天清晨感受明顯變涼。中央氣象局指出，這波涼意持續到21日，又以20日至21日晨間最涼，北部低溫約只有15度，21日白天氣溫稍回升，但22日起又轉涼。

根據氣象局觀測資料顯示，今天清晨高雄內門只有14.6度，是全台最低溫，南投中寮也只有15.3度，雲林、台南下營都只有15.4度，清晨感受偏涼。

氣象局預報員張承傳表示，明後兩天受東北季風影響，北台灣全天感受也較涼，其他地方早晚亦涼，明天至後天晨間最涼，屆時北部低溫下探15、16度，中部16、17度，南部及東半部地區約17至19度，沿海、空曠地區氣溫可能再低一些。

降雨方面，張承傳表示，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區雲量稍增多，山區偶有零星降雨。

張承傳表示，21日東北季風稍減弱，各地氣溫回升，但早晚仍稍有涼意；降雨趨緩，剩下東半部地區及北部山區仍有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

張承傳表示，22日、23日又有一波相對較弱的東北季風影響，北台灣高溫略降至22度，中南部溫差較大，注意衣物增減，24日起東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，但早晚仍稍有涼意。下周降雨方面，張承傳說，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

東北季風增強影響，今天清晨感受明顯變涼。本報資料照片
東北季風增強影響，今天清晨感受明顯變涼。本報資料照片
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