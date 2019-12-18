今天東北風逐漸增強 明後兩天影響最顯著

今天東北風增強，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，迎風面的北部和東北部沒有像前幾天那麼溫暖穩定，要留意有局部短暫陣雨，白天的高溫也會略往下降，轉為濕涼偶雨。

他說，這次增強的東北風不算是很強，影響範圍也不算是很大，主要容易有雨的地方在東北部的基隆北海岸及宜蘭，其次桃園及大台北地區也會偶有局部短暫陣雨，新竹以南和東部的花東則較不受到影響，仍然為晴到多雲的穩定天氣。主要影響的時間則為今天到周五，預計今天東北風逐漸增強，明後兩天是東北風影響最顯著的時候。

不過這波東北風影響期間，各地都要注意溫度變化，他說，東北風將使得周四起各地低溫都將比過去兩天降一到兩度左右，預計明後兩天北部、東部和南部的低溫可能降至17到18度，中部則因為輻射冷卻的關係，將降到只有16到17度左右。

北部和東北部另外要留意白天將轉涼，雲量變多擋住了陽光，再加上降雨的關係，今天起到周五前的白天高溫將只有20到22度左右，不算是特別冷，但是和前幾天比較起來是轉涼了。中南部和東部的高溫則不受影響，但是留意日夜溫差較大。

周六隨著北方冷高壓東移，台灣附近的東北風將明顯減弱，再轉為溫暖的偏東風，溫度也會回升。

他說，下周一將再有一波東北風增強，不過這次的東北風仍然較弱，影響時間只有當天，下周二起到周三又會轉為偏東風，下周四東北風再增強，目前資料顯示也不是特別強的冷空氣。因此未來一周都不至於有太強的冷空氣，但是要留意溫度的些微變化。