親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
U人物／焦元溥
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美通過國防授權法案 「台灣選後45天內提陸干預報告」

選戰募款誰最強？一款遊戲吸千萬 韓國瑜找你泡茶

今天東北風逐漸增強 明後兩天影響最顯著

2019-12-18 08:01聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

今天東北風增強，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，迎風面的北部和東北部沒有像前幾天那麼溫暖穩定，要留意有局部短暫陣雨，白天的高溫也會略往下降，轉為濕涼偶雨。

他說，這次增強的東北風不算是很強，影響範圍也不算是很大，主要容易有雨的地方在東北部的基隆北海岸及宜蘭，其次桃園及大台北地區也會偶有局部短暫陣雨，新竹以南和東部的花東則較不受到影響，仍然為晴到多雲的穩定天氣。主要影響的時間則為今天到周五，預計今天東北風逐漸增強，明後兩天是東北風影響最顯著的時候。

不過這波東北風影響期間，各地都要注意溫度變化，他說，東北風將使得周四起各地低溫都將比過去兩天降一到兩度左右，預計明後兩天北部、東部和南部的低溫可能降至17到18度，中部則因為輻射冷卻的關係，將降到只有16到17度左右。

北部和東北部另外要留意白天將轉涼，雲量變多擋住了陽光，再加上降雨的關係，今天起到周五前的白天高溫將只有20到22度左右，不算是特別冷，但是和前幾天比較起來是轉涼了。中南部和東部的高溫則不受影響，但是留意日夜溫差較大。

周六隨著北方冷高壓東移，台灣附近的東北風將明顯減弱，再轉為溫暖的偏東風，溫度也會回升。

他說，下周一將再有一波東北風增強，不過這次的東北風仍然較弱，影響時間只有當天，下周二起到周三又會轉為偏東風，下周四東北風再增強，目前資料顯示也不是特別強的冷空氣。因此未來一周都不至於有太強的冷空氣，但是要留意溫度的些微變化。

今天起到周五中南部留意空氣品質，擴散條件不佳使得空氣品質有可能達到對敏感族群不健康的等級，仍然要避免從事劇烈戶外活動。

今天東北風增強。本報資料照片
今天東北風增強。本報資料照片
分享

延伸閱讀

彭啟明：周末回暖後 下波冷空氣可能在元旦

彭啟明：未來一、兩周 還看不到強冷系統接近台...

今天留意氣溫變化 明天午後起迎好天氣

周日起熱得像夏天！ 吳德榮：高溫上看30度

冷氣團休兵將回暖 週五感受最明顯

氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

未來一周兩波東北季風 吳德榮：北台灣相對明顯變化

2019-12-18 07:24

賈新興：2019年地球年均溫 看來坐二望一

2019-12-18 07:57

疫情連3周上升 流感最快本周進入流行期

2019-12-18 00:20

醫改會籲衛福部：盤點醫療需求 不能任憑醫院降級

2019-12-18 00:15

門診減量撐不住 區域醫院寧降級求生

2019-12-18 00:10

1.5小時唇顎裂手術 她等了60年

2019-12-18 00:09

大陸菇混充！迪化街乾香菇 5成標示不合格

2019-12-17 23:45

小孩常歪頭斜眼？ 別錯過黃金診療期

2019-12-17 23:42

女行房會痛 自律神經失調作怪

2019-12-17 23:34

健康你我他／紅糖薑水、重力加壓 減輕經痛腰痠

2019-12-17 23:30

沙門氏菌液蛋加工 恐交叉汙染

2019-12-17 23:22

養肺抗空汙 多吃3大類蔬果

2019-12-17 23:16

中市研擬電子煙條例 未成年人禁吸

2019-12-17 22:25

19年前日本醫師未成功心導管手術 柳營奇美2小時打通

2019-12-17 19:54

愛書人福音！金石堂北新、天母店不熄燈了

2019-12-17 19:50

空汙季過敏族注意 26歲女送貨員全身奇癢幾乎體無完膚

2019-12-17 19:25

「花生之亂我們也是受害者」 收購業者否認操作價格

2019-12-17 19:04

紙廠倉庫堆花生 食藥署抽檢無黃麴毒素、農藥殘留

2019-12-17 18:47

以吃養肺 營養師：多吃這三大類蔬果可抗空污

2019-12-17 18:39

農業明年十大新制 禁用巴拉刈、從農準備金最高72萬元

2019-12-17 18:38

影／越南大齡唇顎裂婦人 等待59年終於重綻笑顏

2019-12-17 17:52

預約杜拜旅遊！阿聯酋航空買機票送住宿、簽證2萬起

2019-12-17 17:31

被勒令停工繼續偷生產 食藥署稽查揪出違法液蛋工廠

2019-12-17 16:35

會吃吐司邊嗎？ 網曝吐司邊超神吃法：內行人才懂

2019-12-17 16:31

影╱漁業團體砸花生喊下台 農委會：抗議者不是農漁民

2019-12-17 16:28

因應東區加護病床荒 三總內科加護床位擴增至137床

2019-12-17 15:56

全球首例！屏科大培育ST牛 在台荷蘭牛可望奶量大噴發

2019-12-17 15:49

類流感就診人次突破九萬 預估最快本周進入流行期

2019-12-17 15:43

老照片新驚喜 與桃機相約下一個40年精采回憶

2019-12-17 15:11

思覺失調症秋冬較易復發 醫：規律服藥重要

2019-12-17 14:33

明年1月16日起持信用卡可搭機捷 明年第3季還有3方支付

2019-12-17 14:30

遊泰女染麻疹引群聚 新增一護理師遭感染

2019-12-17 14:27

假循環經濟濫倒廢棄物 環團：政府無力管

2019-12-17 14:17

男子遭蚊蟲叮咬右眼睜不開 中醫針灸14次重見光明

2019-12-17 14:17

北台灣明變天濕冷 高溫掉6度

2019-12-17 14:11

【重磅快評】東京奧運主場館有學問，不能只看新鮮

2019-12-17 13:40

台北必吃 東區巷弄內饕客一致推薦鐵板燒餐廳

2019-12-17 12:43

女性行房疼痛 醫：壓力大致自律神經失調

2019-12-17 12:39

南投55歲婦人老是聞到臭味 竟是「鼻子生菇」

2019-12-17 12:37
看更多

熱門文章

網路負評不信邪…跟團出國 旅行社獨忘一人護照他氣炸

2019-12-17 11:40

悠遊卡電支「悠遊付」正式上線！ 可搭雙北捷運、公車

2019-12-17 11:04

愛書人福音！金石堂北新、天母店不熄燈了

2019-12-17 19:50

工作氣氛佳…新人卻狂離職 網見入職條件秒懂關鍵

2019-12-17 10:49

獨／開幕才1年！東區唯一「NeNe韓國炸雞」熄燈

2019-12-17 11:43

星宇航空大規模招募300人 空地勤平均起薪曝光

2019-12-17 12:56

公館耶誕季登場 百年祕境觀音山蓄水池12月21日免費入場

2019-12-17 13:36

氣象局：明天北台灣高溫降6度 周五到周六清晨最冷

2019-12-17 09:50

影／網友笑倒！黃金獵犬搶劫路人麵包 男試圖講道理牠不聽

2019-12-17 15:25

20日改點 台鐵明起發放的時刻表也變美

2019-12-17 10:11

上班族解憂神器！ 小7X艋舺雞排「炸雞皮」零嘴超對味

2019-12-17 12:01

限時14天！必勝客進補系「冬補麻油赤肉比薩」開賣

2019-12-17 15:27

門診減量撐不住 區域醫院寧降級求生

2019-12-18 00:10

亂倒水果根本不能改良土壤 農田還被偷埋有害廢棄物

2019-12-17 11:18

會吃吐司邊嗎？ 網曝吐司邊超神吃法：內行人才懂

2019-12-17 16:31

測試一個人是否在乎妳！3件事一看就知道，訊息秒回嗎

2019-12-17 22:40

農業明年十大新制 禁用巴拉刈、從農準備金最高72萬元

2019-12-17 18:38

未來一周兩波東北季風 吳德榮：北台灣相對明顯變化

2019-12-18 07:24

U人物／東京6天1萬2 愛樂焦元溥超省採訪經公開

2019-12-17 11:33

U人物／節儉一哥焦元溥 妹妹眼中的「提款機」

2019-12-17 11:37

快訊！《米其林指南香港澳門2020》出爐 16間新摘星

2019-12-17 16:21

「喊水會結凍」的宗教領袖、富商愛表 平價到讓人跌破眼鏡

2019-12-17 18:22

門診減量難撐 竟有區域醫院寧降級至地區醫院

2019-12-17 22:24

史努比粉絲暴動！小7限定版「查理布朗」8款好朋友們公仔再進化

2019-12-17 12:34

以吃養肺 營養師：多吃這三大類蔬果可抗空污

2019-12-17 18:39

每日星座運勢／處女愛情旺適合告白　不可事事依賴

2019-12-18 00:00

明年1月16日起持信用卡可搭機捷 明年第3季還有3方支付

2019-12-17 14:30

金子半之助「帝王蟹天丼」再登場！還送「整隻帝王蟹」

2019-12-18 00:22

最新！江振誠「川江月」奪2020港澳米其林二星

2019-12-17 15:46

越南進口花生糖黃麴毒素超標 6600公斤退運銷毀

2019-12-17 11:48

平安夜超暖心！85˚C祭咖啡第2杯20元、麵包半價優惠開跑

2019-12-17 13:04

U人物／亡國感刺激 焦元溥CD轉檔「只帶這件走」

2019-12-17 11:43

北部人限定！ 肯德基大份量炸雞餐20塊起跳 爽吃到年底

2019-12-18 01:15

空汙季過敏族注意 26歲女送貨員全身奇癢幾乎體無完膚

2019-12-17 19:25

【重磅快評】東京奧運主場館有學問，不能只看新鮮

2019-12-17 13:40

孫芸芸穿MM6帥鞋、許路兒也勾腳拍 是有講好姿勢嗎？

2019-12-17 21:22

U人物／採訪全球108位鋼琴家 焦元溥秘訣：壓低自己

2019-12-17 11:41

「花生之亂我們也是受害者」 收購業者否認操作價格

2019-12-17 19:04

吳寶春插旗遠百信義A13 推10款辣酸鹹甜「尖叫的麵包」

2019-12-18 02:34

疫情連3周上升 流感最快本周進入流行期

2019-12-18 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top