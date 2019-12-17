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台灣菇大陸菇傻傻分不清 消保處提醒選「菇」有門道

2019-12-17 22:58聯合報 陳宛茜/ 即時報導

台灣並未開放中國大陸香菇進口，日前立委江啟臣在立法院質詢時卻表示，中國香菇走私入境混充國產香菇在市面販售之情形嚴重。有鑑於此，行政院消保處11月抽查迪化街12件乾香菇商品，發現其中6件原產地標示不合格，更有4件經鑑定為中國香菇。

為了維護消費者食安及避免影響菇農權益，消保處展開「市售乾香菇原產地標示查核」計畫，會同農委會、衛福部食藥署在迪化街商圈啟動查驗計畫，針對南北貨業者販售之散裝乾香菇進行查核，今天公布首次查核結果。

消保處消保官王德明表示，此次在五家店家合計抽查12件乾香菇商品。在原產地標示部分，不合格有6件，其中五件標示不實，一件未標示。而在農藥殘留等項目檢測，則全部合格。

消保處將疑似中國香菇的5件商品送農委會「雜糧特作蔬菜協助鑑定小組」鑑定，其中有兩件標示「埔里冬菇」鑑定結果性狀與中國香菇樣本相符。一件標示「台灣香菇」，鑑定結果性狀與日、韓香菇樣本相符。兩件標示「韓國花菇」，鑑定結果性狀與中國香菇樣本相符。消保處指出，將由財政部關務署查證其產地，如經查證產地與標示不符，再由衛生機關依食安法處理。

消保處呼籲，中國香菇目前為禁止輸入品項，業者切勿以中國大陸香菇混充國產或他國香菇進行販售，以免觸法。消保處也提醒民眾，購買香菇時，盡量選購有產銷履歷標章及台灣香菇標章之國產香菇產品，品質較有保障。

農委會食安迪化街

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