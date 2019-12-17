醫改會籲衛福部盤點醫療需求 不能任憑醫院降級

區域醫院難以承受門診減量之苦，出現降級求生的趨勢。圖為醫院示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

區域醫院難以承受門診減量之苦，出現降級求生的趨勢，直接受惠的是患者部分負擔降較低，看病省錢，但台灣醫療改革基金會提醒，分級醫療的精神是急重症分流，不同層級醫療院所各有職責，衛福部應先盤點當地醫療需求，若降級後不會出現缺口，才能同意降級。

彰基雲林分院行政處處長高俊龍表示，雲林是農業大縣，老年人口占比是全國第二，每人可支配所得卻是倒數第二，醫院也不在都會區，而是在「田中央」，住院及門診老年患者約占五到六成，成為地區醫院後，醫院設備和人力均未改變，但部分負擔卻從兩百四十元降到八十元，當地民眾應該相當有感。

醫改會研發組研究員邱珮文表示，區域醫院與地區醫院所對應的評鑑標準不同，降級後，可能取消某些科別，反而影響就醫權益，院方有必要清楚告知，並提供附近可替代的選擇。

如果預降級之醫院位處醫療資源缺乏地區，主管機關應盤點當地醫療需求，半小時至一小時車程內若無其他醫療院所可滿足當地居民醫療需求，「醫院不能想降級就降級」。

「並非每個區域醫院降級後，都能維持同樣的服務量能。」區域協會秘書長劉碧珠說，區域醫院肩負教學醫院的職責，且在評鑑上的人力要求較高，目前只有少數地區醫院可以作為教學醫院，評鑑的人力要求也沒那麼高。如果任憑區域醫院自行降級求生，長期下來，國內醫療人力團隊能量恐將出現斷層。籲健保署應檢討減量政策，從根本原因解決問題。